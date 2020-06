Federico Amador reveló que quiere convertirse en padre con Florencia Bertotti

En 2010, se conocieron, se enamoraron y este año cumple 10 años de amor y de familia ensamblada. Florencia Bertotti y Federico Amador no son de tener un perfil muy público, pero cada tanto se expresan en sus redes sociales con cálidos y románticos mensajes. Ella tiene una gran relación con los hijos de él y el actor se lleva de maravillas con el niño que tuvo ella fruto de su amor con el conductor Guido Kaczka.

Aislados desde que comenzó la cuarentena, como todas las parejas se acostumbraron a pasar las 24 horas juntos y lejos de que esto sea un problema ellos lo viven con mucho amor, compañerismo y diversión. Hace poco ella utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una canción, junto a un guitarrista amigo y recibió miles de comentarios amorosos.

Hoy compartió una foto de ellos juntos con su caritas pegadas e hizo un breve comentario que ella calificó como "cursi": "Sólo el amor convierte en milagro el barro", escribió junto a un emoji de un corazón y luego uso diferentes hashtags: "#discúlpameLaCursilería. #mePegóLaCuarentena. #hartaDeTodoLoDomestico. #peroValorandoMucho. #pequeñosDetalles. #hicimosEquipo". Sin duda Flor y Fede disfrutan a pleno el tiempo juntos y ¡sus fans aman la pareja!

¿Cómo respondió a este acto de amor, su pareja? En una nota con Radio Mitre Amador reveló lo que más anhela junto a su pareja: “Me encantaría ser padre de nuevo. Veo a un chico y me tiro encima, me gusta mucho. Ya llegará. Hay planes de ampliar la familiar con For. Me parece que es algo tan lindo, no solo el amor por un hijo sino esa sensación de que lo que uno hace y dice, el hijo lo está mirando, entonces es una responsabilidad gigante, que requiere un trabajo porque a veces uno viene con menos paciencia. Atención al 100 por ciento. A veces, tenes que ponerte más firme, es un calquito”, confesó.