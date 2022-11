Juana Repetto salió al cruce contra una seguidora por burlarse de su hijo mayor, Toribio

Juana Repetto se cansó y escrachó a una seguidora que constantemente le escribe críticas e insultos sobre su hijo mayor, Toribio. Tiempo atrás, la usuaria respondió a una historia de la actriz a través de la red social Instagram, criticando el corte de pelo del niño.

“Por qué ese pelo???? Lo hace parecer un nene tonto! Cortale el pelo como un pibe normal!”, fue el repudiable comentario de la seguidora. No conforme con su actitud maliciosa, nuevamente la usuaria escribió otro mensaje de odio, pero esta vez para criticar el modelo de crianza que Juana elige para sus hijos, tildándolo de ser una “pavada”.

Los hermanos pasando una tarde a puro juegos

Enfurecida, la famosa tomó la decisión de dar un mensaje a sus seguidores comentando lo sucedido y a través de una historia en su red social, colocó bien grande el nombre de usuario de la agresora y pidió ayuda al resto de los usuarios para que la denuncien.

"Esta pelotud... que ya me ha dicho que mi hijo parece tonto me sigue rompiendo los huevos que no tengo. ¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle mierd... a más gente, hay que frenarla", disparó Juana Repetto.