José María Muscari vivió un momento muy emotivo al recibir un sorpresivo mensaje de su hijo, Lucio, durante una emisión de Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David. En el marco de los homenajes por el Día del Padre, el director teatral fue sorprendido en vivo con un video que no esperaba, y que dejó a todos en el estudio conmovidos por la reacción sincera del artista.

La emoción fue aún mayor por el bajo perfil de Lucio y cómo suele evitar las cámaras. Que haya accedido a grabar un mensaje para su papá no solo demostró que rompió con sus propias barreras, sino que también dejó en evidencia la solidez y la profundidad del vínculo entre ellos, que se encontraron hace casi dos años.

José María y Lucio Muscari

La emoción de José María Muscari por el sorpresivo mensaje del Día del Padre de su hijo

Desde Desayuno Americano se contactaron con Lucio, el hijo de José María Muscari, para sorprender al director con un emotivo video en el Día del Padre. En el mensaje, el joven lo saludó por la fecha especial y le agradeció por su presencia constante. La aparición de Lucio, que suele mantenerse alejado de la exposición pública, provocó una profunda emoción en Muscari, quien no pudo ocultar su sorpresa ni contener las lágrimas.

"Feliz día viejo, te quería agradecer por todo lo que haces por mí, porque siempre estás, aunque te salga un laburo, aunque tengas que hacer alguna nota o lo que sea", expresó Lucio en el video, dejando sin palabras a Muscari, quien no logró contener su emoción al escuchar esas palabras cargadas de afecto y sinceridad.

“No puedo acreditar lo que acabo de ver porque Lucio es anti cámara. Es un adolescente y para subir una foto o una historia le tengo que pedir permiso porque no le gusta aparecer en ningún lugar", comentó Muscari entre lágrimas. "Los adolescentes, en general, no dicen lo que sienten. Entonces, escucharlo es muy movilizante", agregó, visiblemente conmovido por el gesto.

El vínculo entre ambos se fue construyendo desde el momento en que Muscari decidió adoptar a Lucio cuando el joven tenía 15 años. “Yo lo amo, creo que tengo un hijo mágico. No me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó. Es extraordinario como persona, sus sentimientos, su forma cotidiana de ser mi hijo y de completar el vínculo que vamos armando todos los días”, afirmó con orgullo.

“Adopté a Lucio cuando tenía 15 y ya era un ser súper pensante y formado. Si vuelvo al Muscari de hace dos años, veo que estaba lleno de prejuicios que verdaderamente no habitan mi cotidiano con él”, reflexionó y reconoció haberse transformado junto a Lucio. Además, se mostró orgulloso de los sueños y proyectos de su hijo: “Quiere ser piloto de avión, ya está full con el tema del inglés porque es muy importante para su carrera”, contó.

El sorpresivo mensaje que recibió José María Muscari por el Día del Padre dejó al descubierto la relación sólida, amorosa y en construcción permanente que mantiene con su hijo Lucio. Un vínculo que se forjó con tiempo, dedicación y ternura, y que en ese gesto sincero encontró su reflejo más emotivo.

