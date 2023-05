Catherine Fulop se reencontró con su madre tras cinco años separadas: el vídeo del emotivo momento

Catherine Fulop se reencontró con su madre Cleopatra García en Miami, Estados Unidos luego de 5 años alejadas. La actriz viajó junto a su familia para que se diera el encuentro y disfrutar de unas pacíficas vacaciones.

Es importante destacar que, hace unos años, Cathy recordó la difícil situación que vive su familia en Venezuela: "Tengo dos hermanas en Venezuela a las que no veo hace seis años. También sobrinos nietos, que conocí cuando tenían un año y no los volví a ver… Son muchos años. Casi no puedo hablar cuando caigo en la cuenta del tiempo que hace que no los veo. No es nada fácil de manejar. Es una tristeza, una desgracia que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Nos robaron nuestro país", expresó en diálogo con Infobae.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un emotivo vídeo con su mamá, en donde se las ve fundidas en un profundo abrazo y emocionadas por el tan esperado encuentro, luego de años: ‘’Un adelanto del encuentro con mi mami después de 5 años’’, escribió. En las siguientes historias, la actriz compartió una imagen de su hija Tiziana junto a su abuela, en el momento justo cuando se sacan una selfie, muy sonrientes y agarradas de las manos.

Tiziana y Cleopatra García

Catherine Fulop en diferentes ocasiones hizo referencia de lo mucho que le gustaría traer a su madre al país pero por cuestiones de salud o costumbres no pudo: "Me encantaría llevármela a Argentina, pero cuando los padres están grandes ya tienen sus costumbres, se aferran a sus cosas y para ella sería muy duro no vivir en Venezuela, más allá de toda la situación. Mucha gente grande se ha ido por sugerencia de sus hijos, pero mi mamá todavía duda de dar ese paso porque es muy grande y no creo que se anime", explicó la actriz.

Catherine Fulop habló sobre la supuesta boda secreta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Hace unos meses atrás, surgió un rumor sobre una boda secreta entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala. En diálogo con Ciudad Magazine, Catherine Fulop salió a desmentir dichas especulaciones: "De ninguna manera, no se casaron a escondidas”, expresó contundente.

Finalmente, aclaró el episodio confuso que tuvo con un periodista al mencionar al novio de su hija como ''El esposo de Oriana'': ''Ojala eso fuera verdad'', expresó la actriz sobre el deseo y la idea de que fueran marido y mujer.

D.M