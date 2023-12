Virginia Gallardo no formará parte del panel de Socios del Espectáculo a partir del 15 de diciembre ya que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se reunieron con ella para informarle que el programa decidió no renovarle el contrato con la intención de sumar más periodistas.

La inesperada noticia tomó por sorpresa a la mismísima Virginia Gallardo que hizo una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram donde plasmó cómo se siente. "En momentos como este, no dejo de sorprenderme por tantos mensajes y demostración de cariño que recibo de colegas, ex compañeros, gente del medio. No me lo esperaba debo decir, y ni hablar ... de ustedes", expresó en primera instancia.

La foto que publicó Virginia Gallardo.

El descargo de Virginia Gallardo

"Lo importante es contarles, que estoy muy bien, que cada propuesta laboral en mi vida, ha sido una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y Socios del Espectáculo no ha sido la excepcion", agregó Virginia Gallardo a modo de aceptación.

"Fue un año maravilloso, me voy feliz. Pero todavía quedan algunos días así que a DISFRUTARLOS. Y será un HASTA PRONTO SI DIOS QUIERE", cerró Virginia Gallardo que decidió hacer un balance positivo y aprovechar al máximo los días de programa que restan.