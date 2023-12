El país está atravesando un momento de incertidumbre y contar con empleo es un privilegio. En esta ocasión, se ha dado a conocer que han despedido a una panelista de "Socios del Espectáculo". En "LAM", se detallaron los pormenores y se reveló que Virginia Gallardo dejará de trabajar en el canal El Trece.

Despido escandaloso de Virginia Gallardo del panel de Socios del Espectáculo

Despido escandaloso de Virginia Gallardo del panel de Socios del Espectáculo

Ángel De Brito comenzó el programa con un tono enigmático que mantuvo hasta después de la entrevista con la correntina. "La panelista que han sacado es Virginia Gallardo, y tenemos la nota exclusiva con ella", anunció el conductor de "LAM".

Despido escandaloso de Virginia Gallardo del panel de Socios del Espectáculo

El notero se acercó a la modelo y le preguntó: "¿Te vas?". "Sí, me voy", fue tajante la panelista. "Nada, cambios en el programa. Me voy en dos semanas, el 15. Me lo comunicaron, ha sido un año hermoso para mí. Inesperado volver con el equipo y después de tantos años entiendo que la tele es así", continuó la correntina.

Despido escandaloso de Virginia Gallardo del panel de Socios del Espectáculo

"No pregunto mucho la verdad, me lo dijeron. Quieren ir por otro lado y yo entiendo la televisión. Siempre traje información y siempre se plantearon los temas, pero no hago trabajo de investigación. Pero porque no me corresponde. Por lo pronto, es por una renovación para el panel", añadió la modelo.

El notero hizo referencia al Bailando, donde Virginia Gallardo comenzó a hacerse conocida. Ella no esquivó la pregunta y dijo que la habían tentado para este año, pero por problemas de canales no podía. "Uno nunca sabe, pero lo bueno de esto es que ojalá vengan nuevas propuestas", reveló la vedette.

AF.