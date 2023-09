La polémica que rodea a Pamela Sosa tras la muerte de Silvina Luna ha mantenido a los medios y las redes sociales en constante movimiento. En "Socios del Espectáculo", Virginia Gallardo reveló detalles de su encuentro con la mediática.

La panelista se refirió al cruce que mantuvo tiempo atrás con Sosa cuando era pareja de Lotocki y lo defendía a capa y espada.

Aparentemente, Sosa había manifestado su intención de denunciar a Gallardo si esta continuaba hablando sobre ella. "Yo le dije que no se confunda, que acá el único enemigo es Lotocki", explicó Virginia.

El detalle que Virginia Gallardo no le perdona a Pamela Sosa

La panelista expresó su comprensión hacia el dolor de Pamela Sosa y su deseo de que todo se resuelva de la mejor manera posible. Sin embargo, también señaló que no olvida las acciones pasadas de Sosa, especialmente sus declaraciones que desacreditaron a las denunciantes y las acusaron de buscar publicidad.

"Siento que las disculpas de Pamela eran sinceras, pero no me gusta que me haya defendido tanto", afirmó Gallardo. "En su momento nos tildó a todas las denunciantes de buscar prensa. Pensaba que queríamos fama. Yo entiendo que ella también es una víctima, que estaba enamorada… pero duele", agregó.

Gallardo hizo hincapié en que aunque Pamela Sosa le pidió que intentara ser empática, ella no pudo evitar recordar la falta de empatía que mostró hacia las denunciantes en el pasado.

