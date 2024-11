Sorpresivo: el video que revela el vínculo entre Valentín Yan, nieto de Cris Morena, y Sofía Gonet

Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un vídeo junto a Valentín Giordano Yankelevich, nieto de Cris Morena e hijo de la fallecida actriz Romina Yan. En la publicación, que generó un gran revuelo, la influencer comentó: “Instructor de lujo”, arrobando la cuenta de Valentín, quien es piloto de automovilismo.

En el video, que la joven compartió ante sus más de 600 mil seguidores, ambos aparecen vestidos con trajes de karting, disfrutando juntos del momento y preparandose para una jornada de carreras. Las imágenes dio pie a todo tipo de especulaciones sobre la relación entre ellos, ya que el joven piloto mantiene un marcado perfil bajo, manteniéndose lejos de los focos mediáticos que caracterizaron a su familia.

“La Reini”, como se la conoce a la famosa influencer, es reconocida por modelar y trabajar para reconocidas marcas internacionales como Givenchy y Paco Rabanne. A su vez, a medida que fue cumpliendo su sueño de ser una figura famosa del mundo del espectáculo logró lanzar su propia marca de ropa y luego su perfume.

Valentín Yan, una pasión lejos del espectáculo

Mientras tanto, a sus 23 años, Valentín Yan, por el momento, eligió un camino muy diferente al de su abuela, Cris Morena, y su madre, Romina Yan. Apasionado por el automovilismo, ha centrado su vida en las carreras y en su formación como piloto. Con más de 33 mil seguidores en sus redes sociales, comparte su progreso en el TC 2000 y se prepara para debutar oficialmente en 2025.

En entrevistas y publicaciones, Valentín ha expresado su amor por el deporte desde pequeño: “Me enseñaron a manejar desde muy chico, y en ese momento supe que esto iba a ser mi pasión para toda la vida”. Esta elección lo ha llevado a mantenerse alejado del mundo del espectáculo que rodeó a su familia.

Valentín, el segundo hijo de Romina Yan.

Recientemente su figura ganó mayor atención tras su reciente aparición en los Martín Fierro 2024, donde acompañó a Cris Morena, homenajeada por su trayectoria. Durante la gala, las cámaras no tardaron en enfocar al joven, cuya belleza no pasó desapercibida. En redes sociales, los usuarios no escatimaron en elogios: “Está para protagonizar alguna de las tiras de su abuela” y “Más bueno que comer pollo con la mano” fueron algunos de los comentarios destacados.

El vínculo mostrado con Sofía Gonet suma un capítulo más a la vida de Valentín Yan, quien, aunque decidió mantenerse alejado del espectáculo, no deja de captar la atención del público por su talento, belleza y carisma.