La esposa de Jorge Lanata subestimó la foto de María Fernanda Callejón: "Una foto de un moretón no implica violencia"

María Fernanda Callejón está en el centro de la tormenta y los medios no dejan de hablar de ella y Ricky Diotto por su escandalosa separación. A pesar de haberse separado hace meses y asegurar que fue en buenos términos, recientemente la exvedette lo acusó de violencia y se encargó de filtrar supuestas pruebas de esto. Ahora, la esposa de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, quien es abogada del acusado, apuntó contra la actriz.

En medio de la polémica y todo lo que se dijo sobre la separación con Ricky Diotto, María Fernanda Callejón filtró audios de su expareja con cierta violencia en su tono de voz y una foto suya en la que se veía un moretón. Luego, para defenderse, el músico posteó un video explicando qué está sucediendo entre ellos dos y desmintiendo los dichos de la actriz. Pero esta vez fue su abogada, la esposa de Jorge Lanata, quien lo defendió.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata en la mesa de Mirtha Legrand

Con respecto a esa foto que filtró María Fernanda Callejón con un moretón, Elba Marcovecchio lanzó una polémica frase: "Una foto de un moretón no implica ningún acto de violencia", dijo al defensora de Ricky Diotto. Ahora, se encarga de reunir todas las pruebas suficientes para ir contra la actriz por sus dichos.

Después del video que publicó Ricky Diotto, mostrando su tristeza e indignación por lo que dijo María Fernanda Callejón sobre su persona, Elba Marcovecchio decidió salir a defenderlo. Por eso, le dio una nota a Socios Del Espectáculo, el ciclo de chimentos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

"Diotto hace esta denuncia porque Fernanda le dijo a Ricky que debía dejarle determinados bienes, pero lo que se vio en la liquidación es lo que le corresponde realmente y por eso estamos hablando de extorsión. La realidad es una sola", dijo Elba Marcovecchio con respecto a la denuncia del músico. En su video descargo, él explica justamente esto: María Fernanda Callejón se querría quedar con ciertos bienes que no le corresponden.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Con respecto a la foto de María Fernanda Callejón con el moretón, Elba Marcovecchio explicó: "Lo cierto es que no hay circunstancias de quién lo hizo, ni obviamente de cómo sucedió". Después, se refirió al audio que difundió la actriz. "Por otra parte, el audio que escuché en su programa es tremendo porque obviamente se observa a alguien exaltado, enojado, alguien que en una relación de pareja o expareja está enojado por tal motivo, y eso puede pasar", comentó.

Para cerrar la nota que le dio a Socios del Espectáculo, Elba Marcovecchio se refirió al rol de María Fernanda Callejón y la juzgó. "Creo que escuchar que alguien está indignado no lo convierte en violento. ¿Es lícito que Ricky quiera reclamar lo suyo? La que está mal es ella, y lo peor es que no está cuidando a Giovanna. Que la utilice en un nuevo reclamo económico no está bien", lanzó la abogada de Ricky Diotto.

NL.