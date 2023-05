Yanina Latorre se descargó contra Callejón y fue lapidaria: "No fui amante de nadie"

Yanina Latorre encendió el ventilador y respondió a María Fernanda Callejón en LAM luego de que la acusara de mentirosa.

Todo comenzó cuando la actriz aseguró en Duro de Domar de C5N que Yanina Latorre no daba información certera en LAM.

Lejos de quedarse callada, la "angelita" le respondió a su ex compañera y no dudó en tirar con munición gruesa. "Fernanda Callejón, tenés un problema con tu vida privada. Empezaron a salir rumores tuyos de una separación. Salían en todos los portales, te preguntamos acá varias veces al aire y vos la negaste. Cada uno tiene sus procesos. Yo sé que vos estabas en un momento complicado y tenías una crisis", comenzó Yanina Latorre con su catarsis.

Yanina Latorre disparó contra María Fernanda Callejón y reveló parte de su pasado

Más adelante, Yanina Latorre siguió con su descargo y disparó con crudeza contra María Fernanda y sus compañeros de Duro de Domar.

"Nunca conté ningún secreto. No me mates a mí como mensajera. Matá al que manda el mensaje. Era un divorcio. Vos viniste acá a contar. Yo no compito con vos ni con nadie. No compito con Marisa, no me interesa. Porque yo en lo mío soy buena. Y cada uno hace su juego. Cada uno tiene su negocio", dijo sin poder dar lugar a comentarios de sus compañeros del panel.

Yanina Latorre, sin piedad contra María Fernanda Callejón.

Yanina Latorre siguió con su discurso y hasta dejó entrever parte del pasado de Callejón. "Yo de mi vida privada, lamentablemente no ventilé nada. Soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida. No fui amante de nadie. Todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. Y acá se terminó el tema", disparó.