El fuerte descargo de Ricky Diotto ante las denuncias de María Fernanda Callejón: ''Sos una sinvergüenza''

María Fernanda Callejón se encuentra en boca de todos, luego denunciar a Ricky Diotto por violencia de género y presentar unas pruebas del maltrato psicológico y amenazas. Por otro lado, su exmarido apuntó contra ella, al asegurar que fue extorsionado debido a que si no le dejaba la casa y la camioneta, iría a la Justicia.

Hoy martes por la mañana, en Socios del Espectáculo dieron a conocer las pruebas que ambas partes presentaron, María Fernanda dio a conocer una captura de pantalla con su abogada, mostrándole el brazo golpeado: ‘’Acabo de ser violentada físicamente, cuando me seguía diciendo que yo solo ayudaba y que él pagaba todo a los gritos. Cuando se dio cuenta de que lo estaba grabando me agarró fuerte de los brazos y me tiró contra la pared”, se puede leer en el mensaje.

Las amenazas de Ricky Diotto contra María Fernanda Callejón

Por otro lado, también se filtró el audio de Ricky Diotto y sus amenazas contra panelista: “Lo que hiciste al salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad, todo lo que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos. En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa, te di una vida de millonaria, andas en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir lo que dijiste’’, expresó el músico.

María Fernanda Callejón, Ricky Diotto y su hija Giovanna

Luego, continúa con su fuerte descargo: ‘’Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un muebls, sos una sinvergüenza. Si me quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa por Giovanna, ahora olvidáte. Voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta’’, aseguró con un tono desafiante.

Finalmente, Ricky Diotto hace hincapié sobre los secretos que conoce de su exmujer y aclara que no tiene miedo en salir a hablar con la prensa: “Pasále el audio a quien quieras y te pido una última cosa, hables más de mí, porque sabes que vos y yo tenemos muchos secretos, sabes de lo que te estoy hablando., Tomalo como una amenaza. Me voy a encargar de que todo el mundo se entere de quién sos’’, concluyó

Los motivos del divorcio de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

En 2022, María Fernanda Callejón anunció su separación con Ricky Diotto, días después se dieron a conocer unos chats que comprometían a su exmarido y reveló que sufrió episodios violentos.: “Ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Y esa desvalorización fue el primer gran impacto. Cuando pasé a ser un mueble de la casa, un adorno", aseguró.

Seguidamente, la panelista disparó: “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo, perro se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas. Situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona”, cerró.

D.M