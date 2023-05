María Fernanda Callejón rompió el silenció y confesó que su expareja fue violento verbalmente: "Pasé por momentos peligrosos"

Desde que se conoció la polémica separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, la expareja estuvo en el centro mediático mientras se fueron conociendo diferentes circunstancias que terminaron llevando a la separación de los padres de Giovanna Diotto Callejón, y la cosa se empezó a calentar entre los protagonistas, quienes constantemente se tiraron acusaciones, o también se desmentían en diferentes cuestiones.

Este fin de semana, Callejón volvió a los medios y brindó una nota, donde reveló más detalles de la pareja y del divorcio con el músico, narrando varias situaciones que pasaron cuando decidió poner fin al matrimonio.

Ricky y María junto a Giovanna.

“Hubo terceros en el medio... ¡fui una cornuda pública! Lo enfrenté y me lo desmintió a morir. Eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir basta”, comenzó sin filtros en la nota María.

Luego, detalló cómo la hacía sentir Ricky en la relación: “Llegó un momento en el que ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Pasé a ser un mueble más de la casa, un adorno. Sentía que mi palabra, mis decisiones, mi economía no pesaban. Me sentí muy subestimada”.

Imagen reciente de María.

“Yo tomé la decisión y él se enojó. Y mucho. Mucho es mucho... violencia no es sólo una trompada, que, por otro lado, nunca la hubo, se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona y ese fue el quiebre”, agregó la mujer, revelando cuáles eran las actitudes de Ricky que le llamaron demasiado la atención.

Callejón expresó que Diotto "es un buen papá, muy presente”.

Para cerrar la nota, Callejón abrió su corazón y compartió: "Pasé por momentos peligrosos... donde sentí que se atentaba contra mi psiquis... Nunca más volvimos a ponernos de acuerdo, aunque priorizo a la hija que compartimos. Él es un buen papá, muy presente”.

¿Qué dijo María Fernanda Callejón sobre Yanina Latorre?

María Fernanda usualmente forma parte del panel del programa ‘’Duro de Domar’’ y tras escuchar información que brindó Yanina Latorre, decidió hablar sobre la manera de trabajar que tiene la panelista de LAM.

Cuando Latorre habló sobre ella y su divorcio, Callejón expresó sin filtros: "No fuiste sorora, me di cuenta de quién eras vos trabajando, me insultó y dio noticias que no eran certeras.", y cerró: ‘’Te respeto porque tenés información certera, pero no siempre y no en mi caso".