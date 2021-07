Daisy May Queen lanzó polémicas declaraciones al hablar sobre las vacunas contra el Coronavirus. En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” la locutora histórica explicó por qué no se vacunará contra el Covid-19.

“No veo tele, si no me amargo. Ahora hay más normalidad y los negocios están abiertos todo el día. En los últimos meses estuvimos en casas y sin poder salir, todo muy estricto y reducido, pero hoy está más normal la cosa”, comenzó diciendo sobre la situación sanitaria en la India.

“No me vacuné porque la vacuna no es vegana. La verdad yo me siento bien, no me he enfermado en todo este tiempo. Tengo mis serias dudas con el tema de la vacuna si no te evita que te enfermes y también cuando te enfermás, lo podés hacer gravemente y morir me parece que no es una vacuna, entonces voy a esperar”, agregó.

“No tengo confianza. No soy de la medicina tradicional. No quiero dejar lo natural por lo químico”, dijo al respecto y cerró: “También quisiera hablar del derecho de las personas que no quieren vacunarse, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Los medios y los gobiernos de todo el mundo están presionando mucho para que la gente se vacune”, finalizó muy polémica.

La extraña explicación de Daisy May Queen para no vacunarse contra el Coronavirus.

Daisy May Queen reveló cómo es su nueva vida "sin sexo"

Daisy May Queen era la referente de la radio moderna en los 90. Con una voz sensual y cautivadora condujo los programas más populares de la época y se acercó a los ídolos del momento. Sin embargo, un día dejó todo para instalarse en la India.

Lejos de la vorágine Daisy se instaló en Rishikesh, conocida como la puerta de entrada a los Himalayas, es la ciudad del yoga y es sagrada en India.

Sobre esta nueva vida, la ex locutora se encargó de dar detalles. "No extraño nada la radio. Pero claro que extraño a mi papá, a mis amigos. Pero a la radio no, porque siento que di todo lo que tenía para dar", contó en el programa Hay que ver.

"Vivo en una habitación de una casa familiar de la India. Y estoy feliz, contenta. No es que comparto todos los días con la familia, pero sí estamos juntos en las festividades, por ejemplo. Me gusta lo que la India hace conmigo, ya no me importa si tengo un rollito, arrugas o canas. Acepto las cosas como son", agregó.

Luego, en relación a su vida sentimental confirmó que no está en pareja y que el sexo no ocupa lugar en su vida. "Me retiré de la vida sentimental y sexual porque no me tira. No me pongo hormonas ni chips sexuales ni nada y ya pasé la menopausia. No siento deseos", asumió.

FL