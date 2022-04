Instagram

Benjamín Vicuña estuvo como invitado este sábado en PH, Podemos Hablar y contó, entre muchas otras cosas, una anécdota sobre una cita fallida que tuvo con una chica. Sin mencionar nombres, el actor chileno aclaró que no hubo una segunda oportunidad.

El actor chileno relató cómo, luego de haber intentado con tres diferentes platos, conquistar el paladar de su cita romántica, pero todo terminó en una noche para el olvido y sin una segunda cita.

La fallida cita romántica de Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña comentó que invitó a cenar a su cita romántica y decidió que él mismo cocinaría. “Me las di de chef y preparé una entrada con mariscos”, con la entrada lista, el actor contó que su chica le dijo que no le gustaba ese tipo de comida: “Uy, no, me da como cosita, me dan nervios”.

Confiado en que solo era algo de casualidad y poca suerte para elegir la entrada, el actor avanzó con el plato fuerte. “Después dije, con esto mató: una pastita con honguitos”, pero para mala suerte del reconocido actor, su cita era celíaca y recién se enteraba él.

Como todo un caballero dispuesto a conquistarla, Benjamín le preparó otra comida para ella y él se comió todo lo demás. El momento del postre llegó y para cerrar con broche de oro, Vicuña preparó un helado de Dulce de leche, pero a la chica no le gustaba el Dulce de leche. “Entendí que tenía una cosa personal conmigo. No pasó nada más después”.

La fallida cita romántica de Benjamín Vicuña.

El actor no encontró nada en común con esta nueva cita y hasta ahí quedaron las cosas. Lo que Benjamín aún no supera, es que le haya rechazado el helado de Dulce de leche, eso para él es algo imperdonable.

Benjamín Vicuña relató una experiencia paranormal que tuvo en Chile

El actor contó que había sido papá hacía poco y que recién empezaba a vivir en una casa nueva. Benjamín narró que sus perros se empezaron a portar inquietos y a ladrar en lugares específicos de la casa. También comenzó a sentir la presencia de alguien cerca y de un momento a otro, todo empezó a ponerse peor.

La fallida cita romántica de Benjamín Vicuña.

“Me empezaron a llamar de la misma casa sin haber nadie. ¡Casa llamando!”, contó el actor. Tras hacer el reclamo, dijo que estaban todos en la vivienda, y desde ahí mismo le registró en su teléfono la llamada entrante desde la casa. “Me empecé a asustar”, comentó el actor.

“Sentía que esto me supera, sentía que esto me doblegaba, me daba pánico y era un quilombo cambiarnos de casa. Estábamos todos con mucho miedo”, comentó el actor.

Finalmente, Benjamín Vicuña tuvo la oportunidad de llevar un cura con experiencia en el Vaticano, para que limpiara la casa y por último, la sugerencia que le dijo el experto en espíritus, fue que lo mejor era que se muden de casa.