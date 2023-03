Tras polémicas declaraciones de Maxi Trusso sobre su opinión acerca los nuevos cantantes argentino de moda y al enfocarse en la música de Lali Espósito. La cantante no se quedó callada y salió al ataque, luego de que fuera fuerte criticada por el DJ.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Lali publicó un picante tweet: “¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300”, aseguró a su público fanático.

El picante tweet de Lali Espósito

Además, adelantó su próximo disco: “Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”.

Maxi Trusso critico sin piedad la música de Lali Espósito y contó que voces le parecen ''horribles''

Maxi Trusso, cantante de electropop y conocido como el creador del autotune, estuvo como invitado en el canal One+ en la radio 103.7, en donde fue entrevistado y reveló que piensa acerca de las nuevas generaciones de la música argentina, tales como el Trap, pero se enfocó en Lali Espósito y la criticó fuertemente, asimismo adelantó que ‘’sacó’’ a diversos artistas con los que colaboró en su disco al no gustarle el estilo que tenían.

El DJ y compositor anunció el lanzamiento de su documental llamado ‘’El pionero del autotune’’, en donde cuenta acerca de su trayectoria artística, pero al momento de opinar acerca de los actuales artistas argentinos dijo: “no está buena la voz que tienen”.

Y continuó: “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. No me gustan los giros melódicos, no hay ninguno que escuche y diga ‘qué bueno’”.

Por otro lado, apuntó contra Lali Espósito: “La escucho y digo ¿cómo esos giros son tan feos? Más feos no había”, sin embargo, destacó el trabajo del cantante español Quevedo.

Finalmente, contó las featuring que hizo con diferentes artistas pero al final descartó al no gustarle el resultado: “Los saqué a todos, me arruinaban la canción. No quedaba un tema bueno, entraba el feat y terminaba la canción”, concluyó.

D.M