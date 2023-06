Cami Homs y José Sosa ya no se esconden y se muestran a los besos públicamente.

La modelo y el futbolista salieron este sábado a la noche y ella compartió en sus redes una imagen en sus redes sociales que confirmó su relación amorosa.

Cami Homs y José Sosa.

Cami Homs y José Sosa, juntos

Cami Homs fue con unas amigas y José Sosa a cenar a un bar de Palermo. Ya en la madrugada, cuando estaban terminando la noche, la ex de Rodrigo De Paul publicó en sus Historias de Instagram una foto a puro chape con su nuevo novio.

De esta manera, dejaron en claro que están viviendo una apasionado romance y que todo anda sobre ruedas.

Cami Homs y José Sosa.

Quién es José Sosa, el nuevo novio de Camila Homs

José Sosa es un jugador de futbol argentino de 37 años, oriundo Carcarañá, Santa Fe. Actualmente, el posible novio de Camila se desempeña como centrocampista en el Club Estudiantes de La Plata. El futbolista vivió unos años en Europa, ya que de Estudiantes pasó a un equipo alemán y de allí al Napoli, el mismo equipo en el que brilló Diego Maradona.

José estuvo 18 años en pareja con Carolina Alurralde, una cantante argentina con quien tuvo dos hijas. La noticia de la ruptura se conoció a fines de 2021, pero no se sabe la fecha exacta, ya que la artista lo dio a conocer en Mitre Live pero dijo que la noticia no la conocían los medios por el bajo perfil que mantenían.

José Sosa y sus hijas.

A pesar de haber dicho que Sosa siempre la respetó, advirtió a Homs "Si me pidiera un consejo Camila le diría que no lo conozco. Hoy es él y conmigo era otro. Hoy es una persona totalmente distinta a lo que era... Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación, yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué”.

Por el momento José Sosa y Cami Homs se limitaron a interactuar en Instagram, dejándoles una pista a sus seguidores de que algo sucede entre ellos y que prontamente podríamos conocer la oficialización del noviazgo.