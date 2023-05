Marcos Ginocchio cada vez que publica una imagen suya, recibe millones de Likes y comentarios por parte de sus seguidores. Y esta vez no fue la excepción. De hecho, sus dos imágenes (casi iguales), hicieron estallar las redes sociales.

El ex Gran Hermano mostró cómo fue su tarde al sol junto a su perra Morita. El detalle fue que lo hizo en cuero y sus fans lo llenaron de halagos.

Marcos Ginocchio revolucionó las redes

Marcos Ginocchio apareció en las imágenes con un traje de baño azul y mostrando sus músculos.

Enseguida, sus millones de followers comenzaron a dejarle miles de comentarios. "Qué calor me agarró", escribió su amigo y excompañero de Gran Hermano Nacho Castañares.

De esta manera, el influencer demostró que tiene todo para dedicarse al modelaje, como desea.

Marcos Ginocchio: “Quiero ser modelo internacional”

Marcos Ginocchio contó a Caras el mes pasado que estaba estudiando propuestas laborales como modelo.

“Hay muchas opciones que me interesan, como modelar y actuar: antes de entrar a la casa había hecho algunos trabajos publicitarios, que me gustaron y donde me sentí cómodo. Seguramente lo retome ya que Iván de Pineda es un referente como modelo internacional. Me veo así, sólo tengo que ver en qué tiempo, qué es lo que haría ahora y qué después. Estos días me voy a reunir y evaluaré ya que me encantaría seguir en los medios y terminar mis estudios también”, afirmó mientras le falta un año para recibirse de abogado.