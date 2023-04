Marcos Ginocchio se enfrentó a las preguntas picantes de las angelitas de LAM. El ganador de Gran Hermano habló sobre su futuro en los medios ahora que se consagró como el ganador del reality de Telefe.

¿Querés seguir en los medios?, fue la pregunta que las angelitas le hicieron a Marcos Ginocchio. "Esa pregunta me tiene también a mí pensando mucho porque hay muchas cosas que me gustan hacer y creo que tengo que pensar bien", dijo el jugador.

Marcos Ginocchio habló de su futuro fuera de Gran Hermano: "Quiero estar...".

Sobre volver a Salta o quedarse en Buenos Aires como una persona pública en los medios, el ganador de GH 2022 dijo: "No sé la verdad... No estoy desesperado (por ir a Salta) pero quiero estar tranquilo, con mi familia", comentó Marcos.

Según el ganador de Gran Hermano, su regreso a Salta será el próximo martes 4 de abril.

El consejo de Marcos Ginocchio para los postulantes a Gran Hermano 2023

"Que sean ellos mismos, que disfruten de las etapas del casting, si bien es muy larga, que no se presionen, que no estén pendiente de esas cosas porque los puede abrumar mucho, porque es mucho tiempo. No meter presión y dejar fluir las cosas", comentó Marcos.

Para finalizar, Marcos Ginocchio habló sobre el amor y su exnovia Julieta. "Salí muy confundido de la casa", respondió Marcos Ginocchio sobre la pregunta de Yanina Latorre si está o no enamorado.

