La frase de Gianinna Maradona tras el lanzamiento de Jimena Barón

Gianinna Maradona mantiene un bajo perfil y sus publicaciones en redes sociales suelen ser escasas.

Pero desde hace unos días, la hija de Diego Maradona se dedicó a compartir diversos recuerdos de su papá cuando se acerca la fecha en la que cumpliría 62 años. Sin hacer mención a su separación con Daniel Osvaldo, la morocha no pasó desapercibido la canción que lanzó Jimena Barón, La araña, que muchos asocian a la historia de amistad entre ellas que terminó mal.

"Grandes son aquellos que a pesar de ser juzgados por ser quienes son, no cambian para complacer a nadie", dice la placa que Gianinna Maradona subió a su Insta Stories en la que aparece una foto de Diego.

El mensaje de Gianinna Maradona

"Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio: “Esto es una señal, la araña, la traición”. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba", dice parte de la letra del tema de Jimena Barón y que muchos asociaron como un fuerte palo a Gianinna.

El motivo por el que Gianinna Maradona y Jimena Barón dejaron de ser amigas

La historia de Jimena Barón y Gianinna Maradona comenzó hace ya algunos años, cuando la cantante empezó su escandalosa separación con Daniel Osvaldo.

En ese momento, aparecieron imágenes de la hija de Diego Maradona y y el ex deportista abrazados en un boliche, hecho que provocó una serie de comentarios y rumores sobre este vínculo.

Gianinna Maradona y Jimena Barón

Tiempo después de la aparición de esas imágenes, Jimena Barón salió a aclarar por qué terminó su relación con Gianinna en un programa de Mirtha Legrand. "Tuvimos un vínculo con Gianinna, la amistad grande, importante es con Dalma, que somos amigas desde que yo empecé a trabajar, a los 11 años, y ella fue siempre su hermana. Después viví enfrente de la casa de Gianinna en el Tigre, la famosa casa del Tigre, maldecida, así que compartimos y ella me ayudó un montón", dijo en 2017.

Cómo empezó la historia de traición entre Gianinna Maradona y Jimena Barón