Karina La Princesita no se calla absolutamente nada y lo demostró otra vez. Ya lo venía comprobando cuando dio muchos detalles de la intensa lucha con su salud mental y aseguró que estaba viviendo una depresión importante. Por eso, comenzó a tratarse con especialistas que pudieron asesorarla correctamente y parece que todo mejoró. Sin embargo, esta vez estalló de furia cuando leyó unas críticas por una actitud que tuvo en uno de sus shows.

Las polémicas la persiguen a Karina La Princesita a pesar del perfil bajo que intenta mantener. Todo comenzó cuando en un show que estaba dando en San José, en la provincia de Entre Ríos, pudo darse cuenta de que unos niños estaban perdidos y no encontraban a su familia. Ella, sin dudarlo, lo avisó por el micrófono y aportó para que los nenes encuentren a sus padres.

"Ella es muy chiquita y no habla, no puede decir ni cómo se llama. Está de pantaloncito rosa, de camperita animal print y no sabe cómo se llama. Mamá, papá, abuela, quien haya venido por ella, por favor miren el escenario", dijo Karina La Princesita para intentar que los niños encuentren a sus padres.

Pero no fue tan fácil encontrar a los familiares de los niños, por lo que Karina La Princesita mostró su preocupación y aseguró que no iba a seguir con el show hasta que se pueda resolver la situación. "Chicos, no quiero seguir cantando así. No voy a cortar el show, voy a seguir obviamente, pero me parece más importante esto", anunció.

Karina La Princesita respondió indignadísima a las críticas que recibió por parar el show

Finalmente, los niños encontraron a sus padres y Karina La Princesita pudo seguir con su show sin ninguna preocupación. Sin embargo, después de que termine el concierto, muchos de sus fans demostraron su descontento con esta situación en las redes sociales y por supuesto que la cantante lo vio.

Y si hay alguien que no se calla nada de nada es Karina La Princesita, que no tuvo ningún reparo a la hora de cuestionar a sus seguidores y mostrar lo indignada que estaba con sus críticas. "¿Cómo pueden quejarse de que yo pierda tiempo, que en realidad no es tiempo perdido, cuando los chicos se pierden?", preguntó con indignación en sus historias de Instagram.

También aprovechó para dar un poco de contexto y explicar que es una situación que suele suceder en su show y la preocupa. "Cada vez que hago un show se pierde alguna criatura y están aterradas, llorando al costado del escenario. Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo y hasta que yo no vea que esos chiquitos me dicen: ‘Sí, es mi familiar’. O yo quedarme tranquila de que no lo va a llevar cualquier persona, no pienso seguir cantando", explicó Karina La Princesita.

