Karina La Princesita subió a sus redes sociales una foto luciendo una microbikini que tomó desprevenidos a todos sus seguidores. La cantante compartió una serie de historias donde se la ve mostrando el traje de baño y consultando a sus fans qué les había parecido.

En la imagen, se la ve a la cantante al borde de una pileta, disfrutando del sol vistiendo un clásico corpiño negro, que aparentemente es un modelo triangular. Además, se pudo observar que Karina estaba escuchando música y resaltó sus mejillas y labios con maquillaje.

Karina subió una serie de historias a sus redes.

"¿Les gustó?", escribió Karina con una foto donde se la ve acostada en su cama, consultando a sus fans qué les había parecido su traje de baño. La artista se encuentra disfrutando de un viaje luego de haber pasado por un duro momento tras haber comunicado que sufrió ataques de pánico antes de comenzar un show.

Además, la cantante quizo saber qué les había parecido a sus seguidores su traje de baño.

Recientemente, Karina La Princesita publicó en sus redes sociales un descargo, ante el tratamiento de su presente por parte de algunos medios, informando el estado de su salud y comunicando que se encuentra realizando un tratamiento con un psicólogo y psiquiatra, además de repetir la importancia de prestarle atención a la salud mental.

¿Qué expresó Karina en su descargo?

Todo comenzó con un tweet desde la cuenta de LAM, donde la etiquetaron y escribieron: "¿Qué le pasa?". Al ver esto, la cantante se volcó en sus redes sociales para hacer un fuerte descargo intentando reafirmar la importancia de prestarle atención a la salud mental.

"¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo 'QUÉ LE PASA', falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental", escribió en su Twitter Karina La Princesita.

JCH