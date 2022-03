La furia de Laurita Fernández que la llevó a encerrarse en su camarín

Laurita Fernández se enojó con la producción de su programa según lo que contó en el segundo capítulo de LAM, Estefanía Berardi. La angelita mencionó primero que una reconocida conductora se había enojado con la producción de su programa por unos cambios de horario, entre otras cosas.

Luego de que las angelitas tiraran nombres finalmente dijo que se trataba de Laurita Fernández, quien al frente de "Bienvenidos a bordo". Estefanía Berardi señaló que le dijeron a Laurita Fernández que grabara dos capítulos seguidos con la misma ropa, porque había sucedido un problema con los horarios. "No le dieron tiempo ni para que se cambie", dijo la angelita. Y agregó que Laurita Fernández les respondió enfurecida: "Paren un poco, estoy muerta". Luego, según la angelita, la conductora se encerró en el camarín y dijo: "No voy a grabar si no me dan 20 minutos para descansar".

Ángel de Brito le preguntó a Estefanía Berardi si se los dieron y ella le contestó: "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro. Se puso muy intensa y la tuvieron que calmar y contener".

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández: encuentro inesperado en Mendoza

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández tendrán un importante encuentro en Mendoza. El galán y la conductora estarán juntos en un nuevo proyecto por el que deberán pasar un tiempo juntos.

La dupla actoral tendrá este encuentro como parte de la filmación de la película “S.O.S soy papá”, en la que ambos son protagonistas y que ya han comenzado a rodar.

El actor chileno viajará a dicha región el próximo 15 de marzo justo después de estrenar “El Primero de Nosotros”, la nueva novela de Telefe en la que Vicuña será protagonista.

Si bien este viaje es laboral, no se sabe si Benjamín concurrirá al lugar con su nueva novia, Eli Sulichin con quien viene teniendo un romance que va sobre ruedas.

De qué trata la película que protagonizarán Laurita Fernández y Benjamín Vicuña

La película, dirigida por Marcos Carnevale, es una coproducción con Chile y se centra en Nico, el personaje que encarna Vicuña cuando a una semana de casarse y celebrar su matrimonio igualitario recibe una carta que lo obliga a enfrentar su secreto mejor guardado: es padre de una niña que solo conoció al nacer. La pequeña está en un hogar en Mendoza y tras la muerte de su madre, el padre tiene 3 días para recuperarla.

En esa situación aparecerá el personaje de Laurita Fernández, se llama Marina y es una asistente social quien de forma imprevista se enamorará de uno de los amigos de Nico.