La furia de Santiago Lara tras conocer que no es hijo de Diego Maradona: “Creo que me merezco un derecho a réplica"

En el día de ayer nos enterábamos que Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona. La noticia se hizo pública por la información de Carlos Monti en "Nosotros a la Mañana", sin embargo, ahora el propio joven sostiene que esto no es verdad.

Enojado y en sus redes sociales, Santiago Lara comenzó diciendo: “¿Viste que andan diciendo que me hice el ADN? Bueno, en su pu... vida exhumaron el cuerpo de Diego o me sacaron sangre”.

“Creo que me merezco un derecho a réplica y explicar por qué no soy negativo”, añadió con mucha seguridad en un descargo en su cuenta de Instagram. Y agregó: "Nadie va a tener mi sangre hasta que exhumen el cuerpo de Diego Maradona".

Además, Lara se comunicó con algunos medios. “Nunca hubo un ADN ni con Diego JR. ni con Jana, ni conmigo, ni con Eugenia. Pero bueno hay que aprovechar este momento de revuelo en el que la gente está como loca y estoy en la punta de mira”, sentenció en comunicación con Luis Ventura.

La reacción de Dalma Maradona tras conocer el ADN de Santiago Lara: “¿Otro más que no es?"

Dalma Maradona se pronunció luego de conocerse que Santiago Lara, el joven de La Plata que afirmaba ser uno de los hijos no reconocidos de Diego Maradona, no tiene ADN compatible con el Diez. La actriz se comunicó con Ángel de Brito y se mostró indiferente a la noticia, lanzando un picante comentario.

En el día de ayer, Carlos Monti informó en Nosotros a la mañana que el joven no era heredero de Maradona . “Acaba de salir la pericia en los tribunales y dio que Santiago Lara no es hijo de Maradona. Los abogados tienen dos caminos, aceptar esto definitivamente y se termina la historia, o puede apelar", aseguró el periodista.

Al conocer el veredicto, Dalma fue la única de la familia Maradona que se comunicó con la prensa y con un picante comentario dio por cerrado el tema.

“¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso, porque había varios casos pendientes. Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nosotros para decir que todo esto era una mentira”, explicó la mamá de Roma, en comunicación con Ángel de Brito.