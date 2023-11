La China Suárez se encuentra actualmente en Europa, más precisamente en Sevilla, junto a su amigo Juanma Cativa con quien protagonizó un furcio al publicar un video sin editar el audio y se los escucha hablar de Benjamín Vicuña. Pero el que parece extrañar a la actriz es nada más y nada menos que Lauty Gram.

A través de las redes, Lauty Gram compartió un mensaje cargado de nostalgia sin mencionar a quién iba dirigido, pero rápidamente sus seguidores lo expusieron asegurando que estaba dedicado a la China Suárez.

La publicación de Lauty Gram.

El mensaje oculto de Lauty Gram a la China Suárez

Lauty Gram compartió una seguidilla de imágenes que se tomó el miércoles 15 de noviembre en Buenos Aires con el cielo lleno de nubes de fondo y expresó: "Nublado porque me faltas vos acá".

Aunque no aclaró a quién estaba dirigido dicho mensaje, los seguidores no tardaron en arrobar a la China Suárez diciéndole que sus palabras eran para ella. Por su parte, Lauty Gram no se hizo cargo de la interpretación de los internautas.