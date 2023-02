Todo comenzó, según relató él, Mauricio Macri cuando vio a Juliana Awada en una comida: “Yo la vi hace un par de años en una comida, le presté atención y dije: ‘Mira, qué linda’”, relató el expresidente en una entrevista hace un tiempo. Lo cierto es que los dos ya se conocían, y estaban en el mismo círculo social. Pero al principio ella no quería aceptar sus invitaciones porque él se dedicaba a la política. Pero el tiempo fue limando ese pensamiento.

“Él tenía demasiada exposición pública, no me imaginaba que fuera así: sensible, cariñoso, buen padre y buen amigo”, supo contar en una oportunidad. A medida que fue pasando el tiempo sus encuentros fueron más cotidianos y frecuentes hasta que se dieron cuenta que ambos iban al mismo gimnasio en Barrio Parque y Daniel Awada, hermano mayor de Juliana, y amigo de Macri hizo de cupido hasta la primera cita que tuvo el futuro matrimonio.En Tandil, la ciudad natal del expresidente Juliana aceptó tener una primera cita.

La historia de amor de Mauricio Macri y Juliana Awada, desde el gimnasio hasta el altar.

“Fue un flechazo cuando lo conocí como persona, fue algo increíble. Esos tres días que pasamos juntos en Tandil pasó algo mágico. El amor no tiene explicación, es simplemente increíble”, explicó Juliana Awada en un programa de Susana Giménez. Pasó un año de relación y se casaron por Civil, para finalmente celebrarlo el 20 de noviembre de 2010 justamente en Tandil en una fastuosa estancia.

“Gracias por haberme elegido negrita, mágica, única y hechicera” fueron las palabras que utilizó él el día de la celebración. Años después llegaría su primera heredera, Antonia nacida el 10 de octubre de 2011. “Mi proyecto con Mauricio es de amor y familia, pero voy a estar junto a él ocupando el rol que me toque con responsabilidad y humildad”, le supo decir a ¡HOLA! Argentina la ex Primera Dama, quien también es empresaria y diseñadora de su firma Awada.

El apodo que le puso Mauricio Macri a Juliana Awada

Invitado en el programa que conduce Juana Viale, en reemplazo de su abuela, Mauricio Macri dio detalles del importante rol que cumplió su esposa, Juliana Awada, durante los últimos años de su gobierno.

Durante la cena, el ex presidente reveló el cariñoso apodo que utiliza para referirse a su esposa, la “hechicera” que, además, la calificó como “increíble”.

Durante la emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale le preguntó a Mauricio qué hacía en los momentos en los que volvía “cansado de tanto trabajo”. La conductora hizo una observación y le dijo: “Un presidente también tiene un momento en el que necesita descansar”.

Mauricio Macri, Juliana Awada y Antonia.

Rápidamente, Macri afirmó: “A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a Olivos, yo me olvidaba. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”. Y agregó: “En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”.

En referencia a sus últimos años de gobierno, Mauricio agregó: “El 2018 fue muy duro. Lo dije en una conferencia de prensa, que fue como mi secuestro: una sensación de agobio y de no parar”.

Juliana Awada y Mauricio Macri.