La historia de amor de Romina Uhrig y Walter Festa podría ser una más del montón, pero tiene mucho para contar. En un diálogo con Revista Caras contó cómo fueron los inicios de su relación con el padre de dos de sus tres hijas Mia Nina y Felicita. "Yo ya lo conocía de antes y durante su campaña empezamos a conocernos más. Para el momento en el que él comienza a trabajar como intendente ahí nos conocimos más. Todo esto comenzó en el 2016", comentó la cuarta eliminada de Gran hermano 2022.

La relación llegó a su fin debido a un negocio que no funcionó para Walter: "El tema económico le afectó un montón, sumado a otros problemas que tenía el y el desgaste en la pareja", comentó Romina con respecto al momento en que el padre de sus dos hijas decidió dar por finalizada la relación. "Yo cuando me anote en el reality, yo estaba con él, es algo que quise siempre, es más, él me acompañó al primer casting, pero cinco meses antes de entrar al programa terminó la relación".

omina Uhrig y Walter Festa

El lunes, Romina estuvo presente en el programa de Carmen Barbieri, "Mañanisima", donde se hizo presente en el piso Walter, quien sorpresivamente le volvió a pedir matrimonio a la ex Gran Hermano, dejando a todos sorprendidos. "Lo estamos intentando nuevamente, apostando de vuelta. Obviamente que yo lo vuelvo a elegir, siempre lo volvería a elegir. Es empezar nuevamente de cero". Con respecto a los sentimientos encontrados, expresó muy segura: "Es el hombre que yo amo y con el que quiero estar toda la vida".

Como fue la propuesta de Walter Festa a Romina Uhrig

Cuando hay amor, todo se puede, y así es como Walter y Romina salen a hacerle frente a todo y se vuelven a dar una oportunidad. En el programa "Mañanisima" la ex Gran Hermano estuvo presente en el programa y quien la acompañó detrás de cámara fue Walter Festa, quien no se animó a pisar el piso, pero ante la insistencia del periodista Pampito, se acercó.

Con un beso que solo dos enamorados pueden darse, Walter le propuso matrimonio en vivo a Romina: "La vi todos los días dentro de la Casa y la verdad que fue un ejemplo de mujer. Eso me hizo pensar mucho. Después la fui a buscar cuando salió y le confesé todo mi amor, ahora le propuse matrimonio. Quiero casarme de nuevo con ella". Ante esta propuesta tan romántica que la vieron millones de televidentes, Romina aceptó y solo queda esperar el día de la celebración.

¡Qué viva el amor!

J.M