Romina Uhrig apuntó fuerte contra Amalia Granata: "No está informada"

Hace unos días, Amalia Granata criticó la gestión de Romina Uhrig como diputada. Por su parte, aprovechando la visita de la ex hermanita a su programa, los integrantes de Mañanísima quisieron hablar del tema.

"Te quiero preguntar, ¿qué opinás de Amalia Granata? Ella dijo que en dos años no presentaste ningún proyecto, que era una vergüenza que seas diputada siendo profe de educación física. Son palabras de ella, ¿qué opinás vos de ella y de lo que dijo?", le consultó sin ningún filtro Estefi Berardi.

Amalia Granata en LAM.

Con calma, Romina decidió contestarle a Granata: "Presenté dos proyectos, no está informada. Fui dos años diputada en plena pandemia, lamentablemente. Pero, decile a Amalia, para que sepa, que presenté dos proyectos".

Imagen reciente de Romina Uhrig.

"¿Cómo las ves a ella en su rol de diputada?", le preguntaron a la ex participante de Gran Hermano. Si querer provocar a Granata, Uhrig contestó: "La verdad que ni la veo, no tengo ni idea".

Luego la panelista comentó: "En este programa, ella dijo que no era muy claro de dónde venían vos y tu familia. Por (tu marido) Walter, sobre todo. Viviana Canosa también te dio". Por último, Romina dio su punto de vista: "Sí, casi todos. Más fácil sería hablar de quién no me dio. Yo la verdad es que estoy muy tranquila con todo lo que hice como persona, así que nada, me lleno de eso".

Walter Festa le propusó casamiento a Romina Uhrig en vivo

Romina Uhrig y Walter Festa decidieron volver a intentar reconectar como pareja tras el paso de la ex diputada por Gran Hermano. Ahora, su vínculo escaló mucho más, ya que, el exintendente de Moreno le propuso casamiento por segunda vez, pero esta vez en vivo.

Este lunes en Mañanísima, Romina fue la invitada especial y entre preguntas, Walter interrumpió y apareció en el estudio con una gran sorpresa. El ex intendente le pidió que se casara con él. Los panelistas quedaron atónitos y Pampito aprovechó para preguntarle a Festa si estaba enamorado de la exparticipante: "Muy enamorado, tanto que le propuse casamiento. Le dije que nos casáramos de nuevo".

Romina Uhrig junto a Walter Festa.

Y agregó: "La vi todos los días adentro de la Casa y la verdad que fue un ejemplo de mujer. Eso me hizo pensar mucho. Después la fui a buscar cuando salió y le confesé todo mi amor, ahora le propuse matrimonio. Quiero casarme de nuevo con ella".