Romina Uhrig y Walter Festá decidieron volver a darse una oportunidad en su relación, luego de qué durante meses la ex diputada negará una posible reconciliación. Ahora su vínculo escaló mucho más, ya que el ex intendente de Moreno le propuso matrimonio por segunda vez y en vivo.

En la mañana de hoy lunes en el programa Mañanísima, Romina fue la invitada especial y entre preguntas, Walter interrumpió y apareció en el estudio con una gran sorpresa, se besaron y le pidió que se casará con él. Los panelistas quedaron atónitos y Pampito se acercó para preguntarle a Festá si estaba enamorado de la ex participante de GH: "Muy enamorado, tanto que le propuse casamiento. Le dije que nos casáramos de nuevo", reveló.

Y continuó el futuro esposo de Romina: "La vi todos los días adentro de la Casa y la verdad que fue un ejemplo de mujer. Eso me hizo pensar mucho. Después la fui a buscar cuando salió y le confesé todo mi amor, ahora le propuse matrimonio. Quiero casarme de nuevo con ella", expresó.

Cabe recordar, que durante la estadía de la ex diputada en Gran Hermano, ella siempre sostenía que estaba separada de su ex pareja y padre de sus hijas, sin embargo, al terminar el reality los rumores sobre que fue todo mentira comenzaron a tomar fuerza en redes. Finalmente, Romina Uhrig le respondió que si a su propuesta de casamiento y ahora queda por esperar cómo será su futura celebración

Romina Uhrig negó los rumores de romance con L-Gante

A raíz de una historia que subió el artista de ''Cumbia 420'' con Romina Uhrig, las especulaciones de un romance entre ambos empezaron a tomar fuerza. En Socios del espectáculo otorgaron más información acerca de lo que pasó entre ellos: . "Lo que nos cuentan es que habrían pasado la noche juntos, y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana".

L-Gante y Romina Uhrig

Frente a esta información, la ex diputada no se quedó callada y manifestó: "Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero", expresó.

Además reveló que se trataría de un proyecto en común, del cual no puede dar información: "No, chicos. Por una foto digamos... Me cayó re contra bien pero no, no pasó nada. Charlamos, todo bien pero no pasó nada. No es mi perfil, es muy chico. Tiene 23 años", cerró tajante.

D.M