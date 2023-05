Brasil está en duelo, Rita Lee, una de las artistas más reconocidas del país, falleció este lunes en su residencia en la ciudad de San Pablo. La artista tenía 75 años, luchaba contra un grave cáncer de pulmón y la familia confirmó el suceso durante la mañana del martes. El mundo de la música también sufrió con esta pérdida, y un argentino que la recuerda con cariño es Fito Páez.

Su familia escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Anunciamos el fallecimiento de Rita Lee, en su residencia, en São Paulo, a última hora de la noche de ayer y rodeada de todo el amor de su familia, como ella siempre quiso”. Sus restos serán velados este miércoles en el Planetario del Parque Ibirapuera.

La publicación de la familia de Rita Lee.

La historia detrás de la canción de Fito Páez y Rita Lee "Ojos Rojos"

En 2003 Fito Páez publicó su disco Naturaleza sangre. Ahí fue cuando conoció a Rita Lee, el rosarino la había invitado a participar en una de las canciones de la entrega junto a su histórico compañero Roberto de Carvalho.

Este equipo, que también contaba con la compañía del uruguayo Hugo Fattoruso en los teclados, creó "Ojos Rojos", en el contexto de un álbum que también cuenta con las importantes participaciones de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

El disco en el que Rita Lee colaboró con Fito Páez.

Sobre la canción, en una entrevista con Clarín en el año 2017, Fito explicó la historia detrás de este tema y confesó lo difícil que fue encontrar una historia que coincidiera armónicamente con la música: "Es una bossa y me recuerda a mi viejo, que era fanático de Jobim y Joao Gilberto. La música la tenía de hace varios años, pero no daba pie con bola con la letra. Al final me salió algo bien narrativo. Una chica de Flores que en febrero de 2001 se va a Rio de Janeiro y empieza a fumar y a pasarla mal. Rita Lee hace unos coros, como si fuera la protagonista de la canción".

Imagen reciente de Fito Páez junto a sus hijos.

Además, sobre el disco y todas sus canciones, el rosarino compartió: "En la vida de uno se cruza mucha gente y cuando uno le canta a una mujer, no sé a cuál mujer le canto. Obviamente con Cecilia tenía y tengo un vínculo maravilloso, es una persona que amo con toda mi alma, pero no es la única protagonista del álbum".

El Mensaje de despedida que Fito Páez le dedicó a Rita Lee

Fito Páez se volcó a sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a Rita Lee. “¡Rita, mi amor! Tu sonrisa y tu música trajeron alegría y libertad a este mundo”, escribió el rosarino junto a una imagen de la histórica cantante.

Luego agregó: “Todos los que te amamos perdimos una artista y una persona invaluable. Miembro central de la cultura rock brasilera, Rita se dedicó a descontracturar todas las contracciones de la sociedad con gracia, humor y su voz encantadora”.

La publicación de Fito.

Y por último, Fito Páez cerró elogiando a su compañera: “Paulista nuclear, tropicalista y mutante medular. ¡Te vamos a extrañar mucho chiquita hermosa! ¡Santa Rita de Sampa!”. La publicación ya cuenta con más de 30.000 "likes" y muchos comentarios de fanáticos que aprovecharon para despedirse de Rita.