Luciana Salazar estuvo presente ayer sábado por la noche en el programa de Mirtha Legrand por ElTrece. En plena época de Elecciones 2023 y de forma muy directa, la conductora aprovechó para hacerle una consulta sobre el pasado amoroso de Luli y si se animaba a salir con cierto político.

Tras hablar sobre sus elecciones políticas, su presente económico, su hija Matilda y el verdadero vínculo que tiene con Martín Redrado. Casi llegando al término de la noche, le preguntó a la modelo si fue pareja de Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner

Esa misma noche, mediante Twitter, Salazar respondió el mensaje de un usuario que había destacado ese fragmento de la noche: ‘’Con el programa terminando le preguntó a LuliPop si fue pareja de Máximo, ¡no se guardó nada!’’, escribió.

El tweet de Luciana Salazar

Luego, Luciana Salazar, de forma sincera le respondió al internauta: ‘’Me lo pregunto primero en el corte y me dijo si me lo podía preguntar al Aire y le dije que si, porque no tengo nada q ocultar y porque a mí me pueden preguntar por todo, jamás pongo condiciones de nada. El que anda tranquilo por la vida, no tiene problema de contestar cuando le preguntan’’, concluyó.

D.M