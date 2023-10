Lilia Lemoine es la candidata a diputada por el partido de Javier Milei que generó muchas polémicas en la previa a las Elecciones presidenciales 2023. Durante un mano a mano con Baby Etchecopar por A24, la candidata a diputada y también estilista reveló que tuvo una relación amorosa con el político.

Así fue el romance oculto de Javier Milei y Lilia Lemoine, su candidata a diputada

A muy pocas horas de que la Argentina elija un nuevo presidente, Lilia se presentó en los estudios de A24 para hablar sobre los planes políticos de La Libertad Avanza y a compartir pequeños detalle de su vida que muchos votantes consideran relevantes, ya que no tiene una larga trayectoria en el ámbito.

Baby Etchecopar fue el periodista encargado de entrevistarla y hacerle preguntas que a la futura diputada, si ganan las elecciones, le dejaron un sabor amargo. Un aspecto que llamó mucho la atención es que Lemoine, en un principio, se desempeñaba como la estilista y maquilladora de Javier, "La única autorizada de recortar sus patillas", expresó en una entrevista.

Es así como muchos comenzaron a sospechar que hubo mucho más que una simple amistad y el periodista fue directo al grano con su consulta. “Fui muy cercana a Javier. Soy. Pero obviamente él está en pareja. Yo guardo mi lugar. Lo ayudé a que mejore su look; es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo”, fue la respuesta de la mujer de 42 años sin especificar si tuvo una relación formal con el candidato a presidente.

Ante la evasión a la consulta, Baby “¿Pero saliste o no con Javier?”. La pregunta incomodó a la invitada y no le quedó más remedio que revelar que fue un vínculo oculto y que no pretendían que saliera a la luz. Lilia señaló que ella siempre acompañó a Milei y que “Estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”.

Lilia Lemoine y Javier Milei

Lemoine estaba claramente descolocada con las preguntas, ya que asegura que no hay motivo para hablar de su relación porque el político se encuentra en pareja con Fátima Flórez a quien "No conozco, pero se ve feliz". Asimismo, la cosplayer aseguró que la manera en la que se filtró la relación con Javier fue porque me llevaron "Semisecuestrada a Londres. Dos personas mayores de edad, yo tengo 42 años de edad, ¿Cuál es el problema?".

Javier Milei parece estar muy enfocado en su relación amorosa con la humorista y ve a Lilia Lemoine como una amiga con quien puede llevar a cabo su plan de Gobierno. Ambos esperan el domingo con mucho entusiasmo luego de que el cierre de su campaña haya llenado el Movistar Arena.