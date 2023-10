Mirtha Legrand volvió con su mesaza y no faltaron sus reconocidas preguntas punzantes. Nicolás Vázquez recibió un pase de factura en vivo y Luciana Salazar tuvo que sufrir una picante pregunta de la conductora, sin embargo, la modelo no solo contestó, sino que también apuntó contra su ex, Martín Redrado.

En medio de una conversación con Luciana, la reconocida figura argentina le preguntó sin filtro: “Luli, ¿y de qué vivís vos?", a lo que rápidamente la modelo respondió: “¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas. Primero ahora estoy viviendo de mis ahorros”.

Mirtha Legrand en "La Noche de Mirtha"

“Es desagradable la pregunta, te pido disculpas”, le comentó la conductora del ciclo a Luciana Salazar, sin embargo, volvió a arremeter filosísima: “De qué vivís porque no te veo trabajar mucho”.

La acusación de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Mientras hablaba de su presente laboral en "La noche de Mirtha", la modelo lanzó una fuerte acusación contra su ex: “No trabajo en la tele y no trabajo porque, hablando de esta persona que estábamos hablando, me cerró mucho las puertas”.

Luciana Salazar en la Mesaza

Además, Luciana aseguró que un canal le dio la espalda tras su ruptura: “Hay un canal que casi a mí no me puede nombrar, un canal en el que yo trabajé mucho, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”, y terminó admitiendo que hablaba de América TV.

Por último, Luciana Salazar admitió que se sintió abandonada por el canal por la amistad que mantienen con Martín Redrado: “Sentí que en ene canal me abandonaron mucho para protegerlo a él por una cuestión de amistad”.

J.C.C