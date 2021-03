Las increíbles fotos de Soledad Pastorutti para Vogue que sorprendieron a sus fans

Soledad Pastorutti se encuentra promocionando su nuevo disco, Parte de mí, y decidió hacer una increíble producción para la edición de Vogue México que la tiene en su tapa de esta semana.

La Sole, como popularmente la conocemos en la Argentina, lució deslumbrante con instantáneas en donde podemos verla muy natural en colores blancos y negros y con mucho estilo.

A través de sus redes, la artista compartió tres imágenes de su paso por la edición que sin dudas sorprendieron a sus fans.

En una de las imágenes podemos verla con un traje blanco y su cabello suelto mientras mira fijamente a la cámara. Luego, en otra de las fotos, Pastorutti luce un pantalón "gaucho", botas y una camisa con un gran moño. Ambos trajes del diseñador Pablo Ramírez.



“El folklore no era música de nuestras edades, y estoy super orgullosa de lo que logró esa nena cuando se subió a ese escenario. No me lo puedo creer, me emociono porque siento que llegué a una meta muy interesante en mi carrera, que no es final, porque todavía no logré sacar mi mejor disco, ni ofrecer mejor concierto o lo que quiero lograr con la música de raíz sudamericana hacia Latinoamérica. Todavía estoy en esa búsqueda, aunque cada vez más parada en un lugar un poco más firme”, le dijo Sole a Vogue en una extensa entrevista en donde habló de sus comienzos y de los momentos difíciles que debió sortear.



“Me pasó con mi cuarto disco (”Yo sí quiero a mi país”). Fui a grabar a Miami bajo la producción de Emilio Estefan. Se dijo cómo Soledad tan argentina se va a Miami. Pero la música tiene su centro más importante en Miami, el que no trabaja desde ahí la tiene mucho más difícil. La sociedad ha cambiado y yo también he tenido que correr un poco de la estructura más rígida por una cuestión de supervivencia artística”, sumó sobre su experiencia.

Soledad Pastorutti relató cómo vivió la cuarentena desde Arequito

En diálogo exclusivo con CARAS Digital, "la Sole" reveló cómo vivió el aislamiento y cómo están repartidas las tareas en su hogar: "Estar fuera de la ciudad yo creo que es un poco más ameno que viviendo en un departamento. Acá tengo la posibilidad de vivir con mi familia en el campo, al aire libre y dentro de todo lo difícil que resulta estar encerrados y ver las noticias yo puedo decir que la estoy pasando tranquila disfrutando mi tiempo con los seres queridos y estando en el día a día en mi casa con todo lo que tenemos que hacer, y aunque a veces el tiempo es más de lo que parece a mi no me alcanza”, dijo durante la charla.

“Un día entero en familia es bueno… A ver... Tratamos de armar una rutina, de levantarnos temprano. Nos sacamos el pijama apenas amanecemos y nos ponemos activos, sobre todo 'Jere' que se encarga del jardín, de todo el exterior de la casa y yo me encargo de la parte de adentro dejando todo limpio y lindo, ordenado. Me ocupo de las habitaciones y a las nenas las dejo dormir un ratito más, después se levantan y empiezan a hacer las tareas que le manda la escuela. El tiempo les sobra para eso. También juegan un montón. Después comemos todos en familia en un lugar común y la pasamos súper bien, de repente entrenamos, jugamos, cocinamos, siempre estamos en movimiento y aprovechar el tiempo para leer, mirar series, componer. Hacemos cosas que siempre queremos hacer en familia”, contó.