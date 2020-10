Soledad Pastorutti reveló que por un accidente su carrera corrió peligro

Ayer al mediodía, Soledad Pastorutti fue una de las estrellas que dialogó con Juana Viale en la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand" y contó que en 2019 sufrió un problema de salud y que eso la obligó a retrasar un año su nuevo trabajo discográfico que está saliendo en estos días luego de que la querida cantante cumpla 40 años, hoy. Reveló que a raíz de una fractura de metatarso sufrió otra serie de problemas.

"La Sole" comentó que corre cuatro veces por semana y que un día se quebró el metatarso. Tras ver a un especialista le dieron tres meses de reposo. "Yo no lo estaba haciendo, hasta que después lo tuve que hacer, tres meses. Empecé con problemas en la voz, no podía expresarme...", comenzó contando...

"Obviamente empecé terapia, empecé clases de canto de nuevo, como a reiniciar la máquina. Y me tuve que hacer unos estudios y me dio la intolerancia al gluten. También tuve que bajar un poco un cambio, porque tiene que ver con mi forma de vida. Yo siempre me creí una gringa poderosa al mando de un carro al que cada vez se subían más, hasta que un día el cuerpo me dijo 'no vas a poder hacer lo que te gusta hacer'", agregó y finalizó...

"Fue en medio de la grabación de este disco, que por eso se demoró, porque iba al estudio, me paraba frente al micrófono y no podía cantar. Me angustió un montón, pero como soy terrible logré salir adelante".