Chechu Bonelli y Darío Cvitanich iniciaron su relación en 2011 y tres años después, en 2014, contrajeron matrimonio. La pareja, que tiene tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, con las que suelen compartir tiernos momentos en redes, estaría atravesando una fuerte crisis según reveló Pepe Ochoa en LAM.

De hecho, uno de los últimos posteos que compartieron juntos fue durante el Año Nuevo, en donde ella hizo una reflexión de todo lo vivido en 2024.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

La inesperada crisis que atraviesan Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Pepe Ochoa reveló en LAM que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estarían atravesando una crisis a más de una década de noviazgo y matrimonio. Según contó el panelista del programa de América, se trataría de un “desgaste” de la pareja.

“Están casados y conviven hace muchos años, tienen hijos y los dos son famosos”, había iniciado la “suricata” de LAM. “Ella no fue angelita, es modelo y él es futbolista”, continuó.

Mientras las angelitas iban consultando sobre las profesiones de ambos involucrados, los años que llevaban juntos y su vida mediática, Pepe contestaba las dudas e iba revelando los datos más importantes.

“Están en crisis Chechu Bonelli y Darío Cvitanich”, confirmó el periodista y las panelistas se lamentaron porque son “una pareja hermosa”. “El tiempo les generó una crisis, un desgaste”, sumó.

“Ella está súper enamorada, él no tanto. Él se fue de la casa”, continuó y agregó que “él está medio hinchado los huev*s de ella”. “El se fue de la casa, durante un mes no lo vieron entrar al barrio. Le escribí a ella y nunca me contestó para decirme si sí o no”, señaló Ochoa.

“Una amiga de ella me dice: “ella es un amor pero es insoportable””, reveló Yanina Latorre, leyendo un mensaje que le habría llegado de una amiga cercana a la periodista.

“Ella, cuando estuvo en el Bailando, era media pesadita con el tema de la maternidad”, agregó Yanina y Marcela Feudale, histórica locutora del show, confirmó que la modelo “se fue mal del reality y se peleó con alguien”.

Pese a la distancia personal, ambos trabajan para ESPN. Chechu se desarrolla en SportsCenter, mientras que Darío lo hace como comentarista, además de ser parte de una empresa de representación de futbolistas.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich enfrentan una difícil crisis a más de una década de estar juntos y con tres hijas de por medio. Si bien Pepe Ochoa confirmó la información, al no recibir declaraciones de ninguna de las partes, se trata de una crisis y no, todavía, de una separación.

MVB