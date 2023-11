La noche del 11 de noviembre se convirtió en un festín de revelaciones en la mesa de Mirtha Legrand, donde la diva dejó a todos sorprendidos al hacerle una inesperada pregunta a Pampita, una de sus invitadas.

Después de abordar temas como mudanzas y vida en pareja con su esposo, Roberto García Moritán, la modelo fue consultada sobre su peso. Todo comenzó cuando Mirtha, observando el delicioso postre que estaban sirviendo, le preguntó a Pampita si comía de todo.

"Sí, como un montón", respondió Pampita con naturalidad, desatando la curiosidad de Mirtha sobre su capacidad para mantenerse delgada.

La pregunta de Mirtha Legrand sobre el peso de Pampita

La Chiqui indagó: "¿Y no engordás?", a lo que la modelo explicó que su genética juega un papel crucial en su peso. "Si trabajo mucho, me pongo muy flaca y tengo que comer más todavía. Voy para abajo en lugar de ir para arriba. Pero soy así, no sé, mis huesos...", reveló Pampita.

La pregunta clave llegó cuando Mirtha, con su característica franqueza, quiso conocer el peso exacto de la modelo. "¿Cuánto pesás?", preguntó la conductora. Sin titubear, Pampita reveló: "52 kilos".

En ese momento, Mirtha no pudo evitar comentar: "Es poco 52, pero pensaba menos". Antes de cerrar el tema, Pampita aclaró: "Porque soy chiquita yo de tamaño".

VO