La insólita reacción de Wanda Nara cuando un hombre la increpó para besarla

Wanda Nara disfrutó a full de sus últimos días en las playas Uruguayas antes de su regreso a Buenos Aires. Sin embargo, la hermana de Zaira Nara enfrentó un momento incómodo en su última noche de fiesta en la Bresh.

La ex de Mauro Icardi estaba disfrutando de la música y bailando cuando se le acerca Luis Cella, el hijo del productor de Susana Giménez, quien también es productor, e intentó sorprenderla robándole un beso. Al percatarse de la situación, Wanda Nara lo esquivó y sin emitirle palabra continúa bailando.

Al parecer, la situación le causó gracia a la empresaria y desde su cuenta de Instagram Wanda publicó el video que grabó una seguidora, del momento exacto en el que Wanda lo rechaza. La autora del video escribió “No soy tímido ni a palo”, la famosa frase de La Joaqui, a lo que Wanda respondió “Si el próximo mundial el Dibu no llega… Acá estoy atajando todo…”.

Wanda Nara aseguró que no se encuentra comprometida en ninguna relación y que solo quiere disfrutar su vida de soltera. Punta del Este fue el lugar ideal para que la ex de Mauro Icardi se relaje y disfrute de unas lindas vacaciones junto a sus hijos.

Wanda y Zaira Nara de fiesta en Punta del Este

A su vez, también aprovechó el receso para negociar proyectos de su 2023 y pasó tiempo de calidad con su hermana, Zaira Nara. Ambas disfrutaron juntas de la fiesta electrónica de David Guetta y vistieron looks que hicieron estallar las redes.

Wanda- aconsejó a Zaira sobre su relación con Facundo Pieres

Durante el programa Epa!, en América TV, Eliana Guercio contó la charla privada que tuvo Wanda con su hermana Zaira Nara, en el que le habría dado un consejo muy importante para tomar una decisión.‘’Si Wanda me dio muy buenos consejos a mí, ¿No le va a dar buenos consejos a su hermana? ¿Qué le dijo Wanda a Zaira Nara hace unos años? Si pensás, no haces nada’’, comenzó su relato Eliana.Sin embargo, Diana Deglauy yendo un paso más allá sobre la revelación, expresó: ‘’Claro, porque si se ponía a pensar que era el ex de su amiga no iba a pensar a salir con él’’.