Seda, estilo y glamour, el look de Juana Viale en “La Mesaza” que marcó tendencia

Juana Viale deslumbró a toda su audiencia con un increíble look de seda, cargado de estilo y glamour. Sin perder su característica vanguardista, la actriz se robó todas las miradas en “La Mesaza” (El Trece) con un atuendo del destacado diseñador Gino Bogani que marcó tendencia rápidamente en redes sociales.

El increíble look de seda de Juana Viale en “La Mesaza”

Juana Viale, la icónica conductora de “La Mesaza” (El Trece), volvió a deslumbrar a la audiencia y a sus invitados con un look que combinó elegancia, sofisticación y un toque de modernidad. En el programa del domingo, la actriz sorprendió con un mono enterizo diseñado por su modisto de cabecera, Gino Bogani, reafirmando su lugar como referente de la moda.

Este diseño fue confeccionado en seda natural, destacando su fluidez y movimiento, características que realzaron la figura de la conductora. El atuendo, realizado en tonos simil grises, junto un profundo escote en V con pliegues que le daban forma a las amplias mangas que le daban un toque único y autentico.

“Miren que lindo mi conjunto, obviamente del señor Bogani. Es un conjunto de blusa con pliegues que forman mangas partiendo de la cintura del pantalón, con pliegue delantero, faja alta. Modelo Juana, me encanta porque a mí me gusta mucho los pantalones tiro alto, y con bolsillos laterales”, comentó Juana Viale mientras presentaba su atuendo.

“Realizado en seda natural estampada en cuadros estilizados en tonos gresyh y marrón. No gris, greysh, es lo que tiene la indumentaria Bogani", continuó explicando su atuendo la presentadora. Para complementar su look se declinó por un beauty look, con un delineado suave en los ojos con un peinado con un rodete tirante bajo.

“Mis joyas, que son Swarovski por supuesto, muy lindas. Pensamos que iba a ser mucho todo, pero nos dimos cuenta de que nunca es demasiado. Este collarcito hermoso y tengo aritos, una lunita color greysh", concluyó Juana Viale. Una vez más la modelo impactó a todos con un look que marcó tendencia por la excelente elección de atuendo y colores en alza.

Ni bien comenzó el programa, la presentadora se tomó un momento para destacar a su hija más grande, Ámbar de Benedictis quien este domingo está cumpliendo 22 años. "Hoy es domingo 30, feliz cumpleaños a mi hija Ámbar, que está cumpliendo años hoy", saludó la modelo. En la misma línea, comentó que los festejos iniciaron el sábado en la noche, por lo que su maquilladora tuvo que trabajar bastante.

Sin duda alguna, Juana Viale logró impactar no solo a sus invitados, sino a toda la audiencia con su impecable elección de look para “La Mesaza” (El Trece). Con su atuendo de tela, la modelo marcó rápidamente tendencia en las redes sociales, donde destacó su elección por una vestimenta cargada de estilo y glamour.

