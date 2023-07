Lali Espósito se metió en una polémica inesperada y estalló contra Coscu cuando descubrió que la dejó de seguir en redes.

Todo comenzó cuando el reconocido streamer cuestionó a María Becerra por, según su criterio, no ser la autora de sus temas. Lo cierto es que este comentario hizo que Coscu recibiera el escarnio público de la cantante, quien lo trató de machista.

Como es obvio, las mujeres de la escena artística salieron a bancar a La nena de Argentina y Lali Espósito manifestó su apoyo implícito cuando dio like a un comentario de Twitter que hablaba en contra del influencer.

El like de Lali que generó la reacción de Coscu.

Lo cierto es que, al ver esta reacción, Coscu dejó de seguir a Lali Espósito y la polémica se volvió a encender. Lejos de quedarse callada, la cantante compartió un contundente mensaje que, sin mencionarlo, hacía referencia a él.

El mensaje de Lali para Coscu.

"Cuando sos gil normalmente sos MUY gil, 'Si te crees tan Pij... Comparemos las pij.. Yo la pongo sobre la mesa'. KO Girl power. besitos", disparó Lali y sus seguidores estallaron.

El motivo por el que Coscu se largó a llorar que hizo reaccionar a Lali Espósito

Pero este nuevo escándalo también trae otra polémica por detrás. El tweet al que Lali Espósito dio like hacía referencia a las acusaciones contra Coscu.

En medio del conflicto con María Becerra, Néstor en Bloque disparó contra el streamer cuando lo acusó de grooming por pedirle una foto subida de tono, a su hija de 17 años. En ese contexto, Coscu realizó un descargo público y se largó a llorar en un video en el que hablaba de esta acusación.

“Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome”, dijo el influencer en su video.