La Joaqui es una cantante de cumbia que la está rompiendo. Cada tema que saca es un éxito, y muchos artistas quieren colaborar con ella. Hace algunos meses, sacó una tremenda colaboración con Tini Stoessel, una de las cantantes más exitosas del momento. Sin embargo, recientemente anunció en sus redes sociales que suspendía unos shows hasta nuevo aviso y se comenzó a especular respecto al por qué.

El encargado de contar toda la información fue Pablo Layus, quien reveló en Intrusos todas las actualizaciones de lo que se sabía con respecto a esta decisión de La Joaqui. "Ella habría descubierto que, tanto Delfina y Majo, las personas que la representaban... Ella por algunas averiguaciones y algunas alarmas que habría escuchado, habrían dicho 'guarda que me parece que no te están liquidando lo que realmente te corresponde a vos como artista'", lanzó el periodista del programa de Flor de la V.

El comunicado de La Joaqui

"Es lo que ella cree que podría haber pasado. A tal punto que ella ya está siendo, entre comillas, representada por otro, o por lo menos, siendo asesorada, por otro representante, que se trata de Nico Del Negro. A ella, realmente, esto la puso muy mal. Igual, no se queda ella con los brazos cruzados. Porque, le iniciaría acciones legales, tanto civil como penal, a sus representantes", explicó Pablo Layus.

Ahora, en una nueva emisión de Intrusos, volvieron a tratar el tema y revelaron todo lo que está sucediendo actualmente con respecto a la carrera de La Joaqui. "A raíz de esto que contaste ayer, se generó un escándalo entre managers. ¿Qué pasó? Hay un grupo, donde no están Majo y Delfi, que son las managers de La Joaqui, porque no están dentro de la Asociación Argentina de Managers", comenzó a revelar Maite Peñoñori.

La Joaqui en Instagram

Luego, prosiguió contando algunas irregularidades: "Empezaron a darse cuenta de que, al día de hoy, tanto Delfi como Majo, seguían agarrando señas y cerrando shows para La Joaqui, aún con el anuncio de ella. A personas que se contactaban para decir 'queremos cerrar un show', 'ya va a estar bien para esa fecha, la cerramos'. Empezaron a agarrar señas millonarias. Entonces, en este grupo alertaron y dijeron 'ojo, no cierren shows con ellas, porque la situación no está del todo clara'".

Ahí mismo, saltó Marcela Baños, que sabe mucho sobre la industria musical y mucho más sobre la bailanta, y aclaró un par de cuestiones. "Esto viene hace bastante tiempo, que ella habría estado sufriendo maltrato psicológico. Y que hubo una situación en 'Got Talent', me contó una productora, que me dijo que un día llegó, después de 7 u 8 shows que tuvo en una noche, y no la vio bien. Cuando llegó le dijo 'no te veo bien, me parece que no te están cuidando'", explicó la conductora de Pasión de Sábado.

Qué sucederá con el futuro laboral de La Joaqui

Con respecto a lo que se sabe sobre la decisión de La Joaqui, Marcela Baños comentó: "La Joaqui la verdad es que es muy reservada, no es que va contando lo que le va pasando. A partir de ahí se empezó a alertar toda una situación de que no la empezaron a ver bien, y obviamente, esto desemboca en lo que sucedió con este mensaje diciendo 'pongo un stop para poder ordenar todo".

De todas formas, Guido Záffora trajo un poco de esperanza y reveló qué sucederá con la carrera de La Joaqui: "Estuve investigando y ella va a seguir en 'Got Talent'. No es que van a poner un reemplazo, ella va a seguir hasta el final, porque están muy contentos con el desempeño de La Joaqui, y me dijeron que es muy profesional. Que más allá de todos estos shows, que llegaba muy cansada, que a ella le decían 'tenes que estar a las 9 de la mañana', y a las 9 de la mañana estaba ahí".

