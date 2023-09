El pasado miércoles 6 de septiembre, amigos, familiares y fans de Silvina Luna concurrieron a su funeral, que fue llevado a cabo en el cementerio de la Chacarita. Una de las personas más cercanas a la modelo que estuvo allí fue Mariana Cwirkaluk, la mamá del cantante de cumbia conocido como El Polaco y ex suegra de Luna.

Aún impactada por la tragedia, la recordó con mucho cariño y pidió justicia en su nombre, así como para todas las demás víctimas. “Soy la mamá de El Polaco, yo la quería mucho a ella. Una chica muy respetuosa, la amaba con todo mi corazón. La quiero con todo mi corazón", dijo.

¿Cómo recordó la madre de El Polaco a Silvina Luna?

"Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo, hermosa, un ángel. Es una lástima que ahora le estamos pidiendo a Dios para que haya Justicia. Pienso que es muy triste, estamos todos mal, pero va a suceder, tengo fe de que ya lo está haciendo", continuó muy angustiada.

Además, esclareció que su hijo, Ezequiel, no pudo acercarse al lugar debido a su profunda tristeza y conmoción por la muerte de su ex novia. "Esta muy triste, la quería mucho. Yo le mandaba saludos porque estaba en contacto con ella y tenía ganas de ir a verla al hospital pero no se podía, estaba en terapia. Le mandó saludos míos y me dijo que me quería mucho", reveló, mostrando el cariño que aún compartían a pesar de ya no ser pareja.

A través de sus redes sociales, El Polaco eligió despedir a Silvina Luna a su manera. El cantante compartió una foto en la que se veía a la ex Gran Hermano junto a una consola de sonido mientras él interpretaba sus éxitos musicales. En el pie de la publicación, escribió: "Q.E.P.D. (que en paz descanses)". Además, hizo visible su llamado a la justicia al agregar el hashtag: "Justicia por Silvina Luna".

