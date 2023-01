Muri López Benítez, la novia de Lisandro Martínez, volvió a recorrer las calles de su ciudad natal, y donde conoció al jugador, en el carnaval de Gualeguay y encendió las redes con su look mundialista a puro brillo.

A más de un mes de habernos consagrado Campeones del Mundo, los argentinos seguimos celebrando el triunfo en distintos eventos. Muri López Benítez, luego de tantos años viviendo en Manchester, Inglaterra, para acompañar al 25 de la Selección, se vistió con una bikini de pedrería color celeste y blanca y deslumbró en el desfile.

El look mundialista en el carnaval de Gualeguay

El look de la botinera estuvo repleto de gemas brillantes con los colores de nuestra bandera y lo acompañó con unas plumas despampanantes en tonos marrones y naranjas. “El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre, lo vivimos muy fuerte, somos muy pasionales. Es algo hermoso poder estar acá”, expresó Muri López Benítez en medios radiales.

Otros accesorios que acompañaron al look mundialista del carnaval fueron las cañas que lleva en las piernas por encima de los tobillos, las muñequeras de superheroína y el collar que cumple rol de hombreras simulando unas alas. A pesar de haber estado con muchos nervios durante la previa, López Benítez la rompió en el carnaval y se llevó todas las miradas.

Muri López Benítez en el carnaval de Gualeguay

“Me tocó perderme esto que tanto me gusta, yo me crié con esto. Toda mi familia, mis hermanas, mis primas, mi mamá, todas salieron en el carnaval. Tener esta oportunidad es fantástico, me encanta”, explicó Muri en referencia a todos los años que pudo asistir, ya que lleva en pareja con Lisandro Martínez alrededor de una década.

La reacción de Lisandro Martínez al desfile de su pareja

Minutos después de que Muri López compartiera orgullosa su participación en el carnaval, el 25 de La Scaloneta no se resistió y le dejó un comentario. "¿Se puede quedar paralizado viendo una foto? Se puede quedar paralizado viendo una foto", fue lo que le escribió Lisandro Martínez y se respondió a sí mismo.

OL.