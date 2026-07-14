La nueva vida de Paulo Dybala, lejos del fútbol, con su hija como centro de todo y sin presiones

Paulo Dybala atraviesa un presente diferente. Aunque hace cuatro años era una de las figuras del fútbol internacional y hoy continúa ligado a la élite tras renovar su contrato con la Roma hasta 2027, esta vez le toca seguir la Copa del Mundo desde afuera, sin la presión de la competencia y enfocado en su vida personal.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

A través de un carrusel de imágenes publicado en sus redes sociales, Paulo Dybala abrió una ventana a su intimidad y resumió este momento con una frase que acompañó todas las postales: "Argentina: mi país, mi tierra, mi familia". En las fotografías dejó en claro que su prioridad pasa por disfrutar de sus seres queridos, los pequeños rituales cotidianos y el tiempo junto a su hija.

La faceta familiar de Paulo Dybala

Entre las imágenes que compartió Paulo Dybala, una de las que más llamó la atención fue la que lo muestra acostado en el piso mientras juega con su hija Gia en un gimnasio infantil. La fotografía deja en evidencia el papel que ocupa la pequeña en esta nueva etapa, en la que el delantero aprovecha cada momento libre para compartir tiempo con su familia.

Paulo Dybala junto a su hija, Gia

El álbum también incluye otros detalles de su vida cotidiana junto a Oriana Sabatini. Uno de ellos muestra el árbol que ambos plantaron durante su estadía en Argentina, un gesto que la cantante había manifestado como uno de sus deseos pendientes. A eso se suma un pequeño llavero grabado con el nombre de su hija, uno de los objetos más personales que dejó ver en la publicación.

Las tradiciones que sigue Paulo Dybala

En el mismo carrusel, Paulo Dybala también reflejó el fuerte vínculo que mantiene con sus raíces. Entre las postales aparece un costillar cocinándose a la leña, una tradición que continúa disfrutando cada vez que regresa al país, además de una reunión distendida junto a su histórico grupo de amigos.

Paulo Dybala junto a sus seres queridos

El recorrido por su presente se completa con una vista panorámica de Córdoba, donde se distingue el estadio de Instituto, el club del que es hincha, una jornada de golf bajo el sol y un libro dedicado a la Argentina que ocupa un lugar destacado en la decoración de su casa. Sin grandes declaraciones, Paulo Dybala mostró que, lejos de las exigencias del calendario deportivo, hoy encuentra su mayor felicidad en la familia, los afectos y las costumbres que lo acompañan desde siempre.