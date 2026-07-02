Oriana Sabatini y Paulo Dybala: cuál es el nuevo sueño que se asoma para agrandar la familia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala demostraron que el amor y los objetivos en común para el futuro crean las relaciones más estables, incluso en medio de la vorágine de la vida mediática. La artista y el futbolista cumplieron muchos sueños juntos, y van construyendo una familia que se ensambla con cada paso que toman. Desde pasajes por clubes, la introducción de la tanatopraxia y la escritura a sus vidas y hasta llegar a plantar un árbol en su casa, la pareja se consagra como una de las más queridas por las redes sociales, compartiendo todo lo que viven, y soñando con un futuro aún más grande.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

Gia, la primera hija y el sello de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tras una boda de ensueño, Oriana Sabatini y Paulo Dybala emocionaron a sus seguidores y a sus seres queridos con el anuncio más esperado por todos. En sus redes sociales, compartieron un video donde mostraban la ecografía de su primera hija en camino. El embarazo de Sabatini fue uno de los más seguidos de las celebridades, generando emoción por el gran día. Sin embargo, también dio a conocer los detalles más íntimos que se alejan de la idea romántica de la gestación, marcando su emoción por la llegada de su bebé, pero también lo que sufrió en el proceso.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

Oriana reveló que el nombre "Gia" lo tenía elegido desde los 15 o 16 años, y que recibió el visto bueno de su pareja. En declaraciones a medios de comunicación, expuso que esperaban que naciera el 11 de marzo, justo el mismo día del cumpleaños de Catherine Fulop. Sin embargo, y en medio de un partido de fútbol que estaban disfrutando con amigos, el parto se adelantó y tuvieron que llevarla al hospital. Gia nació la madrugada del lunes 2 de marzo de 2026, en el Hospital Gemelli de Roma, Italia, y consolidó la historia de amor entre la pareja, abriendo la familia y un futuro aún más unidos.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

Escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol: los objetivos que cumplieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tras el nacimiento de Gia, Oriana Sabatini dio un gran paso personal en su ya larga lista de profesiones. Cumpliendo el sueño que tenía cuando era una niña, logró volverse una escritora y autora publicada con "Podría quedarme acá", su libro debut. La actriz siempre expresó su fascinación por la muerte y por las lecturas juveniles, por lo que la llevó a fusionarlo y crear una historia que saltó entre las más leídas de los primeros meses del 2026. Este paso personal de ella, sumado a que se convirtió en madre primeriza, hizo que Paulo Dybala descubriera algo: estaba por cumplir el famoso refrán de las "tres obras de la vida".

Por eso, el futbolista planificó una sorpresa especial, en su casa en Italia. Según compartieron en video de Instagram, la llevó hasta el patio trasero con los ojos cerrados, donde estaba todo preparado con una pala y una plantita. De esta manera, la invitó a cumplir el último eslabón que le quedaba: Escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Emocionada por este gesto, la artista se mostró dejando su "marca de mortalidad", como lo describió Dybala, y se invitó a pensar: "¿Qué sigue cuando desbloqueas todos los niveles?".

¿Se agranda la familia? El deseo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini

En su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini compartió el video que grabaron los amigos de Paulo Dybala, alrededor del regalo sorpresa de plantar el árbol. En formato analógico, y mostrando la felicidad de la pareja, escribió: "Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueas todos los niveles?". Los comentarios se llenaron de nuevas ideas y de mensajes enternecidos por el gesto del futbolista con su novia. Pero fue su misma pareja la que lanzó una picante frase que dio el guiño a que estarían pensando en agrandar la familia.

Con su usual tono pícaro y directo, Paulo hizo un pedido que lo acompañó de divertidos emojis: "¿El hijo varón?". El mismo generó revuelo en las redes sociales, creando un gran debate entre los fanáticos del futbolista, de la artista y de la pareja. Muchos fans se ilusionaron con la idea de un hermanito para Gia, mientras que otros recordaron los dichos de Oriana sobre cómo su embarazo fue "traumático" y que preferiría no volverlo a vivir. A pesar de eso, la frase desestabilizó la tranquilidad mediática que manejaba la pareja en los últimos tiempos, y creó nuevas teorías y emociones dentro de los internautas.

¿Se agranda la familia? El deseo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son de las parejas más consolidadas de las celebridades, exponiendo los pasos que cumplen para acercarse a su futuro utópico juntos, pero manteniendo la mediatización lejos de su día a día. El casamiento, la primera hija, la convivencia, los perros en común, el libro y ahora el árbol son solo algunos de los objetivos que lograron cumplir de la mano, y que generaron la pregunta entre sus seguidores y en ellos mismos de cómo seguirá creciendo la relación y cuál será el próximo nivel.

A.E