Cómo nació la historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: rosas, una tarjeta y una propuesta

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son de las parejas más seguidas y queridas de las redes sociales. Su perfil tranquilo, sus muestras de cariño y la belleza natural que cargan los llevaron a crear una comunidad de seguidores que destacan en todo momento lo mucho que ellos se quieren. A pesar de que cada uno siga con sus proyectos personales, juntos crean un camino que los guió hasta la convivencia, el casamiento y la llegada de su hija en común. Sin embargo, todo comenzó por la valentía del futbolista y su afición por los detalles, que también lo ayudó a construir las sorpresas que la actriz recibió.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala

De los rumores de relación al mensaje de voz, rosas y una carta: los comienzos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En el 2018, Paulo Dybala era uno de los jugadores de la selección argentina en ascenso, y Oriana Sabatini una de las actrices del momento de la televisión. Cada uno hacía crecer su fama a través de sus talentos, pero destacaban por su belleza natural y su personalidad relajada. Los rumores de un romance entre ambos comenzaron a aparecer, y las consultas alrededor crecieron en los programas en vivo. Sin embargo, detrás de bambalinas, el futbolista estaba dejando toda su valentía para poder invitar a salir a la artista.

Según dio a conocer en diversas entrevistas, vio una foto de Oriana durante un viaje con la selección argentina y decidió escribirle por Instagram. Sin embargo, el intento no tuvo éxito, e impaciente, borró el mensaje a las pocas horas, cambiando de táctica. Fue Gerónimo Rulli el que logró conseguirle el número de WhatsApp de la cantante gracias a, ni más ni menos, que Ricky Sarkany. Cuando Sabatini recibió ese mensaje, lejana al mundo del fútbol, le preguntó a su padre de quién se trataba. Con un audio y entrevistas de Youtube, confirmó que era un jugador y apostó a la cita.

El primer encuentro fue corto, ya que Oriana decidió irse a la media hora de llegar a la mesa del boliche donde él estaba con sus amigos, y la relación comenzó construyéndose lento y en medio del auge de la carrera profesional de ambos. Decidido a enamorarla, Dybala decidió sorprenderla con un gesto que ella misma denominó como el comienzo de una historia. Le envió 21 rosas, y una carta que decía: "Para Oriana, ¿café o cena?". El segundo encuentro hubo conexión inmediata, y una pequeña chispa que despertó las ganas de ambos por seguir juntos.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala

Apuestas al amor: cómo se consolidó la relación de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La carrera profesional de Oriana Sabatini y Paulo Dybala los obligó a mantenerse separados y a no hablarse por más de un año, La artista estaba dispuesta a quedarse en la Argentina para seguir creciendo, y el futbolista recibió la oferta de ir a Italia. Sin embargo, el destino los quería juntos y, tras la separación natural, se volvieron a encontrar y definieron que intentarían algo juntos. Durante un tiempo, mantuvieron un romance transatlántico, haciendo que Oriana viajara con frecuencia a Europa, en escapadas y vacaciones breves.

Decidida a apostar a la relación, pero segura de querer mantener su carrera en auge, en 2019, Sabatini decidió instalarse en la casa de Dybala en Turín, Italia, donde él jugaba para la Juventus. La mudanza implicó un gran cambio de vida para ambos, y la sumatoria de una habitación solo para ella: armó un estudio de grabación en su nuevo hogar para seguir produciendo música a distancia, equilibrando su vida sentimental con su vocación artística.

Durante los cinco años de noviazgo y convivencia en Italia que tuvieron, antes de la gran propuesta, consolidaron la relación y una familia junto a sus "hijas" de cuatro patas: Kaia y Bowen. Cuando Dybala fue transferido a la AS Roma en 2022, las dos perras viajaron con ellos, y fue en la capital del país europeo donde dieron el gran paso en su romance: la propuesta de casamiento.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala

La propuesta y el casamiento de la "pareja glam", Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El 23 de octubre de 2023, bajo un plan minuciosamente organizado por el futbolista en complicidad con sus amigos, Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron a una cena tranquila y para nada fuera de lo común con una pareja amiga. La actriz completamente ignoraba lo que ocurriría esa noche, que volvió a demostrar la afición por los detalles que tiene el jugador. Tras la comida, decidieron salir a caminar por la capital de Italia, y frenaron en la Fontana di Trevi, para disfrutar de la tranquilidad del punto turístico en la noche.

Incentivada por los amigos para que pidiera el famoso deseo, Oriana cerró los ojos y tomó una moneda para lanzarla. Sin embargo, mientras dos compañeros preparaban sus cámaras, Dybala sacaba el anillo y se arrodillaba frente a ella. La sorpresa y el shock en Sabatini se notó, al mismo tiempo que las dudas sobre si lo que ocurría era real. La actriz rompió en llanto y aceptó, y el video se viralizó en redes sociales, volviendo a despertar la pasión de sus seguidores por la "pareja glam".

Se casaron el 20 de julio de 2024, en la exclusiva estancia El Dok, Haras en Exaltación de la Cruz, bajo la organización de Claudia Villafañe. Ambos coincidieron en que querían que fuera en la Argentina para poder estar con sus amigos y familia. Oriana lució un sofisticado vestido diseñado a medida por la firma italiana Dolce & Gabbana, mientras que Paulo optó por un clásico y elegante traje de Battistoni. Para asegurar la comodidad de los 300 invitados, que incluían figuras desde Tini Stoessel, Emilia Mernes y Duki hasta Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Ángel Di María, los novios impusieron una regla inquebrantable: prohibieron el uso de teléfonos celulares durante toda la fiesta. Con el tiempo, las fotografías profesionales salieron a la luz, convirtiendo la boda en un ícono de belleza, glamour y bajo perfil marcado por el amor.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala

La llegada de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Desde hace ocho años, Oriana Sabatini y Paulo Dybala son de las parejas más queridas y seguidas de las redes sociales, explotando su personalidad tranquila, su carrera profesional, y creando un camino en común. Tras la convivencia y el casamiento, el 2 de marzo de 2026, nació en Roma su primera hija, a quien llamaron Gia, y que terminó de consolidar a la familia en común que comenzaron a formar en aquel 2018, cuando empezaron a hablar. Desde escribir libros, plantar árboles, nuevas propuestas de clubes, y hasta construir su casa y su presente para y por su hija, la pareja sigue demostrando su amor en cada paso que dan.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala

La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzó con 21 rosas, una tarjeta y una propuesta que ninguno se pudo negar. Con paciencia, amor y un futuro en común, fueron construyendo cada paso hasta llegar a la actualidad, conformando una de las relaciones más estables de las celebridades argentinas.

A.E