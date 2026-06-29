Así es el cuarto de Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Buenos Aires: cuna de madera, canopy y paredes de diseño con nubes

El universo de la decoración infantil evoluciona constantemente hacia espacios que priorizan el bienestar sensorial y la armonía visual. En esta línea, el cuarto de Gia Dybala Sabatini —quien llegó al mundo el pasado mes de marzo para colmar de felicidad a sus padres— se presenta como un claro exponente de las tendencias actuales que buscan crear auténticos santuarios de paz. El lugar elegido por Oriana Sabatini y Paulo Dybala se destaca por una paleta de colores neutros y cálidos que invitan al descanso desde el primer vistazo, alejándose de estridencias y colores saturados que alteran la tranquilidad del ambiente.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, flamantes papás.



Orina Sabatini y Paulo Dybala eligieron un diseño con sello "Japandi"



La elección de materiales nobles resulta fundamental en este proyecto de interiorismo residencial. El estilo japandi, tendencia elegida por la cantante y el futbolista, prioriza la calma, la luz natural y los elementos orgánicos para crear espacios óptimos para el descanso y el desarrollo infantil. La cuna de madera, con sus líneas redondeadas, constituye el eje central de la habitación, aportando calidez y una estética atemporal que trasciende modas pasajeras.

El cuarto de Gia Dybala Sabatini en Buenos Aires.



El toque distintivo y casi etéreo del cuarto proviene del imponente canopy que cae delicadamente sobre la estructura. El dosel añade una nota de elegancia romántica y clásica, contribuyendo a generar un entorno protegido para la pequeña. Asimismo, la presencia de una cajonera de madera maciza en tono claro, que combina líneas rectas con un lateral de ondas, aporta un diseño funcional que rompe con la estructura tradicional del mueble.

Gia Dybala Sabatini nació el 2 de marzo.



El cuarto de Gia Dybala Sabatini y un detalle que no pasa desapercibido



Resulta llamativo, para los seguidores más observadores, que el nombre de la pequeña no aparezca explícitamente en la decoración del cuarto. Esta ausencia de personalización nominal contrasta con el revuelo mediático que generó la elección de su nombre. Gia, de origen italiano, encierra el significado de "Dios es misericordioso" o "don de Dios", lo cual refleja la alegría de la pareja ante esta nueva etapa. Más allá del significado religioso, la elección también rinde homenaje a la película Gia de 1998, una obra que marcó profundamente la adolescencia de la Oriana.

El cuarto de la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini se destaca por paredes de nubes.



La pareja tuvo largas charlas sobre esta elección antes del nacimiento. Aunque al principio Dybala manifestó algunas dudas con respecto a la propuesta, la firme convicción de la artista terminó por definir el rumbo. De esta manera, el nombre quedó sellado como un reflejo de las pasiones y el trasfondo cultural que ambos comparten en su vida cotidiana.



Paredes que invitan a soñar



Uno de los aspectos más fascinantes del diseño es el tratamiento de las paredes, que funcionan como un lienzo artístico. Un papel pintado con un delicado diseño de nubes en tonos rosados y tierras cubre la superficie principal, aportando profundidad y una dimensión de ese ensueño a la habitación. Esta elección decorativa transforma el cuarto en un paisaje suave que estimula la imaginación sin generar sobreestimulación visual. El resto del mobiliario mantiene una coherencia estética impecable con el entorno. Una alfombra de gran formato, con una textura afelpada y mullida, completa el conjunto añadiendo confort y un toque táctil sumamente necesario en los espacios destinados a los más pequeños.

Paulo Dybala con Gia.



El diseño de este dormitorio infantil demuestra que la elegancia radica en la sencillez bien ejecutada. La iluminación, gestionada a través de cortinas de una textura pesada en color verde salvia que tamizan la luz natural, permite que el espacio se sienta luminoso durante el día y resguardado por la noche. La combinación de madera, fibras naturales y una paleta cromática equilibrada garantiza que el espacio pueda adaptarse al crecimiento de la pequeña con el paso del tiempo, funcionando tanto para el descanso como para el juego.

Sin duda, Oriana Sabatini y Paulo Dybala logran crear un espacio lleno de amor, donde cada elemento cuenta una historia y contribuye al bienestar absoluto de su hija en esta nueva etapa familiar que apenas comienza.