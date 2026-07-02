Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron los 4 meses de vida de Gia: las tiernas fotos

El pasado 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez, marcando esta fecha un punto de inflexión en su matrimonio. Desde que nació Gia, la pareja mostró prudencia a la hora de presentar a la beba ante su comunidad virtual. No obstante, cuatro meses después de aquel momento, los jóvenes sorprendieron en sus redes sociales con tiernas fotos de la nena que despertaron suspiros a todos sus seguidores.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, cumplió cuatro meses

Desde que nació Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala optaron por preservar la identidad de la niña en las redes sociales. Si bien suelen compartir tiernas postales de la pequeña, siempre mantienen su rostro oculto detrás de un emoji de corazón para resguardar su privacidad. Sin embargo, eso no impide que cada nueva publicación protagonizada por la bebé enternezca a la comunidad digital de sus padres y despierte decena de comentarios llenos de cariño.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a Gia | Instagram

En esta oportunidad, la influencer y el delantero irrumpieron en sus respectivas cuentas de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a la beba, que este 2 de julio está celebrando sus cuatro meses de vida. En primer lugar, el futbolista compartió una historia de 24 horas con una tierna postal en la que se lo ve sosteniendo a la pequeña entre sus brazos. "Cuatro meses de puro amor", escribió junto a un emoji de corazón junto a la imagen, reflejando la felicidad que atraviesa en esta fecha tan especial.

Gía y Paulo Dybala | Instagram

En la toma se lo ve vistiendo un buzo gris claro oversize con capucha, mientras que quien se robó todas las miradas fue la nieta de Cathy Fulop con un tierno look ideal para el invierno. La pequeña vistió un delicado vestido de terciopelo brillante negro con volados y mangas largas, que combinó con zapatitos de charol oscuros y una calza blanca, apto para resguardarse de las bajas temperaturas, logrando un outfit marcado de estilo, canchero y con colores complementarios que funcionan a la perfección.

Por su parte, la creadora de contenidos, también se pronunció respecto a esta jornada y publicó una foto en el interior de un avión a upa de su papá. “Feliz cumplemés al pedacito de amor que se despertó en nosotros hace cuatro meses”, escribió Oriana. Un dato que no pasó desapercibido fue que, si bien el atleta mantiene la misma prenda XXL, la nena lució otro look, ideal para viajar.

Gía y Paulo Dybala | Instagram

El tierno look de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala para viajar en avión junto a sus papás

Para viajar en avión, Oriana Sabatini eligió un look cómodo, canchero y bien abrigado para Gia. En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, la pequeña luce un conjunto monocromático en tono rosa viejo, confeccionado en una tela gruesa con textura y estampado de dibujos similares a anclas. Como complemento, llevó un babero blanco que terminó de darle un toque aún más tierno al outfit.

Cabe destacar que, en distintas oportunidades, la cantante se mostró muy sincera al hablar de la maternidad y del profundo cambio que significó la llegada de Gia a su vida. En una entrevista con Puro Show (eltrece), describió cómo atraviesa esta nueva etapa y aseguró: "Es hermoso. Tenés un mini ser humano ahí y está descubriendo el mundo. Descubrirlo con ella es hermoso".

En esa misma nota, también explicó que junto a su esposo decidieron no mostrar el rostro de la beba en las redes sociales para resguardar su privacidad. "Es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea". Asimismo, en diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play), habló con total honestidad sobre las dificultades que atravesó durante el embarazo y reveló que sufrió una intensa pubalgia, aunque hoy asegura estar completamente enfocada en disfrutar de esta nueva etapa junto a su familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a Gia | Instagram

Hoy, a cuatro meses del nacimiento de Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala disfrutan plenamente de esta nueva etapa como padres primerizos. Mientras continúan preservando la intimidad de la pequeña, no dejan de compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su crecimiento, celebrando cada nuevo mes de vida con tiernas postales y emotivos mensajes que reflejan la felicidad que los atraviesa.