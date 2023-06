Agustina Cherri es una de las actrices más exitosas de Argentina. Hoy en día está atravesando un momento profesional increíble, y su vida personal no se queda atrás. En lo laboral, está formando parte de Votemos, una obra que produce Adrián Suar, y en su vida personal, formó una familia ideal. Actualmente está en pareja con Tomás Vera y tiene cuatro hijos: Muna, Nilo, Alba y Bono (el único hijo que tiene con su actual novio).

Fue en una entrevista que dio para Pronto que confesó una dinámica con Gastón Pauls, su expareja, para poder salir con su novio. Nico Peralta, el periodista que le hizo el reportaje, le consultó a la actriz como hace para poder conjugar el hecho de ser mamá de cuatro hijos, el teatro y la vida social. Con respecto a esto, ella respondió: "Bueno, es un poco esto, que mis hijos vienen mucho conmigo. Cuando arranqué a ensayar, el bebé tenía 25 días y era un tema porque era muy chiquito. Por suerte, hicimos el convenio con el hotel frente al teatro, entonces acá estoy cómoda con mi mamá y el bebé".

Agustina Cherri y Bono

Posteriormente, contó qué rol cumplen Gastón Pauls y Tomás Vera en cuanto al cuidado de los niños. "Y en casa se queda Pepo, mi novio, con Alba mientras que Gasti está con Muna y Nilo. A veces, incluso, Gasti se queda cuidando a Alba o Pepo con todos", explicó Agustina Cherri.

Frente a esta respuesta de la actriz, Nico Peralta no pudo dejarlo pasar por alto y le preguntó sobre esto: "¿Gastón Pauls te cuida a Alba, tu hija con Tomás Vera?". Entonces, Agustina Cherri le sacó peso al tema y aseguró: "Sí, re. Está todo ensamblado. Gasti cuida a Muna y Nilo y muchas veces también a Alba. También está Guada, que es la madrina de Bono, y muchas de mis amigas que me dan una mano enorme siempre que pueden. Estamos re bien organizados y entre todos nos ayudamos".

Posteriormente, le preguntó sobre la relación de su novio actual con los hijos que tiene con Gastón Pauls. "Re bien, somos una familia. Pensá que con Pepo estoy hace casi 9 años y mis hijos eran re chiquitos cuando lo conocieron. A Tomás lo conocí en el casamiento de Marcela Kloosterboer porque él es amigo de Fernando, el marido de Marce. Fue amor a primera vista y a los dos días nos dimos el primer beso", comentó Agustina Cherri.

Agustina Cherri en Instagram

Con respecto a este comentario de Agustina Cherri sobre el inicio de su amor con Tomás Vera, el periodista de Pronto le preguntó qué fue lo que la enamoro. "Que no me daba bola. Se hacía el indiferente y me gustó que me la hiciera difícil. Hasta el día de hoy él es re tranqui, no le interesa nada del medio, vive en su mundo. Eso me encanta porque me re baja a tierra. Mis hijos eran muy chiquitos cuando empecé con Pepo y creo que tienen más registro de mi vida con Pepo que con Gasti. Calculá que me separé de Gastón cuando Nilo tenía un añito y medio así que ni registro tienen de nuestra relación amorosa", resaltó la actriz.

En cuanto a esta separación con Gastón Pauls, Agustina Cherri planteó que quizás sí la sufrieron sus hijos. "Supongo que sí, como cualquier niño a los que se separan los padres. Pero nunca manifestaron ni dijeron nada al respecto. Muna cuenta siempre que en el colegio ella decía muy orgullosa que sus papás estaban separados. Aparte con Gasti tenemos una relación tan increíble, casi de mejores amigos, y los chicos ven que está todo bien y que fluye".

Gastón Pauls junto a sus hijos

Por último, se le preguntó a Agustina Cherri sobre su actual vínculo con Gastón Pauls. "¿Nunca hubo un conflicto desde que te separaste?", preguntó el periodista de Pronto. Frente a la pregunta, la respuesta de la actriz fue contundente: "Jamás. Al principio, hasta que entendés el nuevo esquema, te tenés que acomodar. Pero rápidamente lo encontramos y formamos equipo. ¿No te digo que me cuida los chicos que no son de él? A ese nivel. ¡Es lo más! Lo mismo que Pepo y Gasti: se llevan re bien entre ellos. La otra vez yo estaba en el teatro, Tomás tenía un asado, no tenía con quién dejar a Alba y se la llevó a Gastón. “Traémela”, le dijo y se quedó con la nena. Yo tengo confianza absoluta y aparte Alba lo ama. Lo ve y empieza a los gritos porque muere por Gasti. A veces vamos a almorzar todos juntos y la gente que ve el cuadro de afuera muchas veces se sorprende".

NL.