Agustina Cherri habló de los celos de su ex al verla a los besos Nicolás Cabré en la televisión: “Tenía razón porque después fui su novia"

Agustina Cherri visitó el programa de Vero Lozano, Cortá por Lozano, y recordó la escena de celos que un novio suyo protagonizaba al ver los besos de ficción que la actriz se daba con Nicolás Cabré en la pantalla chica. Entre risas, reconoció que las inseguridades de su ex no eran en vano.

Todo comenzó cuando definió a su actual pareja, Tomás Vera, mostrándose súper enamorada del padre de sus hijos Bono y Alba: “Él no es del medio y es un tipo que no me cuestiona nada, me deja tranquila y es cero celoso. Jamás me hizo ningún planteo. Yo le hago más planteos a él, me da bronca que no se ponga celoso. Le digo ‘un poquito, algo te tiene que molestar’. Yo me muero y él me dice ‘bueno, no sé, es tu trabajo’. Tampoco es que se pone a ver todos los besos con Esteban Lamothe. Digamos que lo vive bien”.

Agustina Cherri.

Ante esto, Lozano le consultó si algún novio le había reprochado las escenas que compartía con sus colegas en televisión. Agustina no tuvo problema en mandar al frente a uno de sus novios y lanzó: “Sí, pero de más chica... ¡y tuvo razón! Porque justo terminé de novia con el que él me decía. Pero quizás fue porque me decían ‘ojo con ese, ojo con ese’, y terminé con ese”. La actriz luego reveló que con “ese”, se refería a nadie más ni nadie menos que Nicolás Cabré.

Agustina luego continuó hablando sobre su relación con el actor, remarcando que fue hace mucho tiempo pero que, de todas maneras, no tenía más que elogios para el papá de Rufina. “Igual yo fui una de las primeras (en estar con Nicolás Cabré), yo tenía 17 años y tengo 40, fue en otra vida. Nadie sabía lo que después iba a pasar con Cabré. Yo vine después de Celeste Cid y somos re amigas. De hecho, se ofreció a cuidarme al bebé la semana que viene. Y a Nico lo adoro, hoy por hoy somos muy amigos. Pero bueno, me llamó la atención que justo el que me rompió las bolas con el galán y bueno...”, concluyó con su anécdota.

Nicolás Cabré.

Agustina Cherri compartió una foto de Bono, Muna y Alba y enterneció a todos

La actriz se convirtió en madre por cuarta vez hace tan solo unos meses, junto a Tomás Vera. El niño, Bono, suele aparecer en las redes de Agustina, mientras ella documenta su crecimiento con sus seguidores.

Recientemente, la protagonista de Votemos compartió una imagen que encariñó al Internet. “3 de los 4 pollitos”, escribió en el pie de foto.

Agustina Cherri compartió una foto de sus hijos.

En la foto, aparecían Muna Pauls y Alba y Bono Vera. Los tres hermanos (Nilo Pauls fue el gran ausente) estaban abrazándose, mientras la mayor de ellos los sostenía en brazos.

H.O