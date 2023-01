Martín Salwe le debe gran parte de su fama a su polémica participación en El Hotel de los Famosos, reality sorpresa que El Trece estrenó en el 2022 y que amargó muchas noches al desempeño de la telenovela de Telefe, El Primero de Nosotros, protagonizada por Benjamín Vicuña.

En este sentido, el locutor fue uno de los finalistas del reality, y en una entrevista, opinó sobre la llegada de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, comparándolo con Gran Hermano. “¿Qué opinás de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos?”, fue la pregunta para Salwe.

Hoy se estrena El Hotel de los Famosos 2.

Como respuesta, el mediático señaló: “Ojalá que le vaya bien, pero bueno, no sé si lo voy a ver porque soy muy fan... no, sí lo voy a ver”, asegurando que es fanático de Gran Hermano. “Soy fan de GH. Estoy muy fan. No sé si me fui a la contra, pero le va muy bien a GH, es un lindo formato, me divierte y entretiene mucho”, indicó.

Martín Salwe verá Gran Hermano.

“Del Hotel quiero ver cuando hacen las pruebas. Hoy voy a ver miti miti porque por la parte periodística me quiero informar de los dos, pero el 60% de mi visión va a estar con GH”, agregó. Por otra parte, Martín destacó que el reality de El Trece le abrió las puertas para impulsar su carrera dentro de los medios: “El Hotel de los Famosos fue un gran paso en mi carrera. A cualquier reality que le va bien es que te deja popularidad, te ayuda con tu cara, con tu nombre y apellido, e incluso se dan proyectos muy copados”.

Martín Salwe desmintió que Locho Loccisano sufrió de bullying en El Hotel de los Famosos

Consultado sobre las especulaciones de que Locho Loccisano sufría de bullying en la primera temporada de El Hotel de los Famosos, Martín Salwe fue enfático y acusó de que lo señalado por el conductor era falso. “Con Locho no pasó nada grave. Todo lo que se dijo o los temas que se hablaron fueron un invento, porque no hubo bullying, ni nada. No sé si lo inventó el u otra persona, pero no sucedió nada de todo eso”, concluyó.